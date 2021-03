Letta verso la segreteria del Pd: «No a vendette ma lealtà» L’ex presidente del Consiglio è tornato al Nazareno a sette anni dalla sua uscita di scena per una assemblea nazionale, che lo incoronerà nuovo segretario del Partito democratico, forse all'unanimità, stando alle dichiarazioni della vigilia

Chi è Enrico Letta, al timone del Pd dopo 7 anni di esilio parigino

L’ex presidente del Consiglio è tornato al Nazareno a sette anni dalla sua uscita di scena per una assemblea nazionale, che lo incoronerà nuovo segretario del Partito democratico, forse all'unanimità, stando alle dichiarazioni della vigilia

2' di lettura

La sua missione sarà di rimettere insieme i cocci di un Partito democratico, dilaniato dalla lotta tra correnti e imploso dopo l’abbraccio con i Cinque Stelle, l’arrivo di Mario Draghi e il passo indietro di Nicola Zingaretti. Enrico Letta è tornato al Nazareno a sette anni dalla sua uscita di scena per una assemblea nazionale, che lo incoronerà nuovo segretario del Partito democratico, forse all'unanimità, stando alle dichiarazioni della vigilia.

I lavori dell'assise Dem sono stati aperti dalla presidente Valentina Cuppi. L'assemblea ha votato Walter Verini tesoriere nazionale del partito (775 voti favorevoli, 4 contrari, 23 astenuti). Letta interverrà alle 11:45, con la possibilità di seguirlo online dalla pagine Facebook del Pd. Il candidato alla segreteria ha postato su Twitter una foto che lo ritrae al Nazareno e ha rilanciato l'hashtag #iocisonoPd.«Lo ammetto. L'emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo», ha scritto.

Loading...

Assemblea in videoconferenza

L’assemblea è in streaming, ma sono presenti al Nazareno, oltre al candidato alla segreteria, anche Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Walter Verini, Cecilia D'Elia, Brando Benifei, Chiara Braga, Nicola Oddati, Caterina Bini, Luigi Zanda e Stefano Vaccari. Al tavolo della presidenza le vice presidenti Debora Serracchiani e Anna Ascani. È la prima volta che i lavori degli oltre mille delegati si svolgono in videoconferenza. Le votazioni si svolgeranno da remoto e in forma telematica dopo l'intervento del candidato alla segreteria. La proclamazione è attesa intorno alle 13.30.

No a vendette, sì a un confronto franco

Nel suo discorso l'ex premier avvertirà le correnti di non volere «vendette» ma «lealtà», no al leaderismo e all'unanimismo ma un «confronto franco». E lancerà la sfida di una svolta attraverso un'apertura del partito all'esterno, con la «partecipazione diretta dei circoli e forme organizzative nuove per aprire le porte alle tante associazioni già impegnate nella società». Letta si presenta da segretario vero, per imprimere una svolta. E chiede regole d'ingaggio chiare, perché la mancanza di rispetto reciproco ha fatto precipitare il partito in una profondissima crisi.

Bonaccini: costruire un centro-sinistra popolare e non populista

«Abbiamo bisogno di costruire un Partito democratico per un centro-sinistra non populista ma popolare e che ascolti più i territori. Abbiamo una classe dirigente di amministratori locali molto robusta, che si è fatta la propria università stando a contatto con i cittadini tutti i giorni». È quanto ha messo in evidenza, a Radio24, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.«Credo - ha aggiunto - che dovremmo guardare al futuro, perché la politica, in questo Paese, guarda sempre al passato».