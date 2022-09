Meloni: no a ministri del governo Draghi nel mio esecutivo. Ma Salvini: la squadra si decide insieme

08:40 Letta:Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa

«Nonostante una postura a parole atlantista e pro Ucraina, Meloni è alleata di Orbàn in Europa e di Salvini in Italia, è oggettivamente allineata al fronte di chi lavora per il più grande progetto di Putin, che è far implodere l'Europa. È in atto il primo vero tentativo di disfare la Ue. In questo Meloni si muove come il governo polacco, atlantista e anti-europeista, ma le due cose insieme non stanno». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista a La Repubblica. «Alla moderazione di Meloni - aggiunge - ha creduto solo chi ha voluto convincersene per convenienza o credulità. Il voto del suo partito sull'Ungheria al Parlamento europeo è stata l'ennesima dimostrazione che non è cambiata. Aveva l'occasione di dimostrare il contrario, ha confermato che è in linea con Salvini».