Quirinale, centrosinistra: tavolo di tutti per nome condiviso. Renzi: ora è «ammuina»

Alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, previsto per lunedì 24 gennaio, e con la rinuncia di Silvio Berlusconi al ruolo di candidato del centrodestra, si succedono gli incontri tra i partiti per disegnare una strategia in vista dell’appuntamento con le votazioni. Nella mattinata di domenica 23 gennaio si è riunito il centro sinistra, nel pomeriggio tocca alla Lega. Il segretario Salvini incontrerà i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e successivamente i governatori e i delegati regionali della Lega. Ieri intanto il leader del Carroccio, ha fatto sapere di essere al lavoro con gli alleati a «una rosa di nomi di alto profilo».

Pd-M5s-Leu: verso la bianca alla prima votazione

Pd-M5s-Leu si rivedranno anche domani mattina per concordare il comportamento per la prima votazione. Secondo fonti di centrosinistra, è molto probabile che le tre forze politiche giochino la carta della scheda bianca alla prima votazione.

Letta, nessun nome alla Lega, li faremo con alleati



«Leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte», scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Centro sinistra, nome di alto profilo che rappresenti italiani

Al termine del vertice del centro sinistra è emersa la necessità di ragionare su un nome «di alto profilo che rappresenti gli italiani». Nell’incontro delle delegazioni M5s, Pd e LeU, tenutosi questa mattina alla Camera dei Deputati, «si è preso atto con soddisfazione del venir meno della candidatura più rappresentativa dell’intero centrodestra. Quanto avvenuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo elegge il Presidente della Repubblica. Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari per indicare il nome condiviso», è quanto si legge in una nota congiunta di PD, M5S e Leu dopo l’incontro alla Camera sul Quirinale.

Renzi,si capirà meglio martedì,ora si fa “ammuina”

«Draghi ha salvato l’Italia, va bene a Palazzo Chigi, va bene al Colle, ma non può stare da entrambe le parti. Al Quirinale non si va contro i partiti. Penso che la candidatura di Draghi, ammesso che abbia una propria strategia, possa stare in piedi solo che abbia questo elemento politico. Al Quirinale ci vai soltanto con un’iniziativa politica». È quanto ha sottolineato Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Mezz’ora in più. «La prima possibilità è che si vada su un presidente o una presidente che garantisca Draghi a Palazzo Chigi, perché di perderlo non possiamo permetterci. L’alternativa è una scelta politica», ha aggiunto. Secondo l’ex presidente del Consiglio, nella partita per il Colle è il momento della tattica. «Riunisco i grandi elettori di Iv domani alle 9. Martedì sera c’è riunione molto più decisiva dei grandi elettori di Italia viva, in questa ammuina penso che difficilmente venga fuori un nome prima», ha affermato, mettendo in evidenza che «al momento è tutta tattica, si capisce meglio qualcosa martedì».