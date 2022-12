Ultime notizie politica. Pd: primarie il 19 febbraio, Bonaccini si candida. Carfagna eletta presidente Azione

11:33 Pd: Letta, congresso aperto a società e chi vuole rigenerazione

“Faremo, proprio da oggi”, un “Congresso costituente aperto il più possibile alla società e a chiunque voglia contribuire alla rigenerazione di un Partito che accetta, unica forza politica tra quelle uscite sconfitte dal voto, di mettersi in discussione per capire cos’è che non ha funzionato e cambiare”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in una lettera aperta pubblicata su ’La Stampa’. “Non so se è sufficiente. So solo che non è tardi - sottolinea Letta -, che c’è la possibilità di rendere più solida l’alternativa al governo e alla destra a partire proprio dal Pd. E questo proprio quando esso è oggetto degli attacchi strumentali che arrivano ogni giorno dal Terzo Polo e dai 5 Stelle, forse con l’intento di far fare ai progressisti in Italia la fine che hanno fatto in Francia o in Grecia”.

La reazione del Pd alla norma anti-rave “è stata pronta, generalizzata e appassionata”. La norma “di fatto è nata morta”, afferma Letta “e ciò grazie a una spontanea pressione congiunta: della pubblica opinione e anche del Pd, nelle sedi istituzionali competenti. Io stesso sono stato rappresentato dalla pubblicistica di destra come un fan dei rave illegali, con gli effetti grotteschi che può ben intuire. Ne rivendichiamo il merito o vogliamo una medaglia? No. È un dovere? Sì”. Il segretario del Pd aggiunge che “il dovere di una forza politica che rappresenta oltre cinque milioni di italiani lontani, culturalmente e antropologicamente quasi, da questa destra. È il compito dell’opposizione a cui forse tutti quanti - noi che ne siamo protagonisti ma anche chi ci guarda e giudica da fuori - dobbiamo riabituarci dopo un decennio circa di permanenza pressoché continua al governo, coi pro e i contro che ciò ha determinato”.