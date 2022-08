Letta vede Calenda. Il Pd: intesa ma no ai veti

07:16 Letta vedrà Calenda. Il Pd: intesa ma no ai veti

Si terrà in mattinata, alla Camera, l’incontro decisivo tra Letta e Calenda sulle alleanze per le elezioni del 25 settembre. Parteciperà anche Benedetto della Vedova per Più Europa. Calenda mantiene i suoi veti, il segretario dem continua a rifiutare i paletti riaffermando però la «volontà di un’intesa». Nel centrodestra tra Meloni e Salvini è gara sulle priorità del programma. La Lega punta sulle tasse, Fdi non transige sulle riforme.