Lettera aperta sulla didattica digitale

Come ben sottolinea la presa di posizione della SIREM, la centralità della relazione umana in aule con 100 e più allievi che assistono a una lezione tradizionale non è assolutamente garantita ed è ormai assurda la contrapposizione tra aula ed online, quando l'efficacia didattica può essere sicuramente superiore con modalità blended, dove faccia a faccia ed online sono integrate. L'on line offre soluzioni in alcuni casi vantaggiosi, come la ricerca internazionale ha dimostrato, sia nella dimensione erogativa, sia in molte pratiche laboratoriali, se attuate con simulazioni o modalità interattive garantite dal web 2.0.

In sintesi, conclude la SIREM, “il problema è la strategia didattica adottata, e questo vale sia per i corsi in presenza, sia per i corsi on line: numero di studenti per docente, organizzazione spaziale, tipologia delle attività. Il problema pertanto, e questo vale sia per i corsi in presenza, sia per i corsi on line, è avere degli strumenti per garantire e validare la qualità dei laboratori, ben sapendo che a oggi sono presenti situazioni critiche anche nei corsi in presenza per la scarsità di aule e di docenti e per l'arretratezza dei modelli didattici”.

L'invito fatto al nuovo Ministro è quello di rivedere il decreto del precedente Ministro Fioravanti, anche perché, oltre alle motivazioni precedentemente illustrate, questa chiusura “colpisce soprattutto migliaia di studenti che si vedrebbero negato il loro diritto allo studio, in particolare gli studenti lavoratori o quelli affetti da disabilità che ne compromettono la mobilità”.

In un'epoca sempre più digitale, con il mondo del lavoro che si organizza sempre più diffusamente con Corporate Academy che gestiscono la formazione del personale aziendale in modalità prevalentemente online, trovarsi di fronte a queste resistenze e marce indietro da parte di istituzioni pubbliche fa veramente riflettere sui ritardi del nostro paese.

(fondatore di Skilla)