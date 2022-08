Lettera aperta sulle ipotesi di presidenzialismo in Italia e nel futuro dell'Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al di fuori del sistema presidenziale negli Stati Uniti che ha messo in evidenza con l'era Trump forti rischi per la democrazia, nell'Unione europea (Ue) ci sono solo due sistemi presidenziali senza Capo del Governo (Cipro e Lituania), tre sistemi semipresidenziali con un Primo Ministro (Francia. Polonia e Romania) - secondo l'espressione coniata da Maurice Duverger - e tre sistemi di “falso” presidenzialismo (Austria, Finlandia e Portogallo) dove i poteri del Capo dello Stato sono molto simili a quelli dei Presidenti della Repubblica eletti negli altri Paesi membri a suffragio indiretto.

L'idea di modificare le modalità di elezione in Italia del Capo dello Stato e i suoi poteri per introdurre il presidenzialismo - se attuata - rischierebbe di mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, il suo sistema istituzionale e i rapporti fra il Governo e il Parlamento.

Alcune parti dell'assetto del sistema deciso nel 1948 in una situazione molto diversa da quella attuale potrebbero certo essere modificate come il metodo bicamerale o le autonomie regionali e locali o gli strumenti della democrazia partecipativa ma l'introduzione del presidenzialismo in Italia non si tradurrebbe certamente in un miglioramento in termini di efficacia e qualità della nostra democrazia.

Ciò appare a noi evidente se questa idea fosse inoltre associata alle proposte del centro-destra che mirano a ridurre i poteri dell'Ue a cominciare dalla richiesta di imitare la decisione della Polonia di rivendicare il primato del diritto nazionale su quello europeo e le ripetute violazioni dei principi e dei valori europei in Ungheria.

Il rispetto dei principi fondamentali dell'integrazione europea in Italia è stato affidato negli anni anche agli incontri - non formali ma sostanziali - fra il Capo dello Stato e il Governo italiano alla vigilia di ogni riunione del Consiglio europeo insieme ai Vertici fra Capi di Stato con ruoli non esecutivi.