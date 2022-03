Bond Russia in scadenza, che cosa succede adesso?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono il titolare di una società che opera nel campo della distribuzione e da alcuni anni ho investito attraverso la mia banca una parte dei proventi in titoli di stato federali della Russia. A seguito degli eventi bellici mi è stato comunicato che il previsto pagamento della cedola relativa al bond sovrano in scadenza il 16 marzo è stato vietato e pertanto non sarà più possibile incassare le prossime cedole in scadenza fino al 2024.La questione posta dal lettore è quanto più attuale con l'imminente...