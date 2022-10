Leva hi tech per spingere la transizione energetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Imprese in accelerazione su transizione green, nuove tecnologie e sostenibilità come leve cruciali per la competitività e per affrontare il difficile scenario che, tra coda lunga della pandemia e guerra, stiamo vivendo. Il terzo e ultimo giorno del Made in Italy Summit organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con Sky Tg24, ha messo al centro la grande sfida delle due transizioni – digitale ed ecologica – collegate al tema del Pnrr e delle risorse europee, cercando di comprendere se e in quale modo le aziende del made in Italy la stanno affrontando, senza dimenticare la questione delle competenze e del capitale umano necessari all’attuazione di questa svolta.

Nei due giorni precedenti gli interventi del Summit (che nel suo complesso ha registrato 30.500 utenti collegati) hanno infatti messo in luce la competitività e la solidità del sistema imprenditoriale italiano, che ha finora saputo reggere alle tante difficoltà causate dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina: il caro materie prime, i prezzi fuori controllo dell’energia, la corsa dell’inflazione e l’incubo della recessione. Il sistema è solido, dunque, ma di fronte allo scenario di grande incertezza che abbiamo davanti occorre fare un «salto di qualità», come ha detto aprendo il Summit l’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero, che si ottiene «quando questa capacità viene calata nell’attività quotidiana e in una visione di medio-lungo periodo, puntando su un cambiamento all’insegna dell’innovazione digitale e della sostenibilità».

Oggi del resto «non c’è più differenza tra innovazione e sostenibilità – ha detto Francesco Palmieri Lupia, Managing director e senior partner BCG, responsabile BCG X per East Mediterranean Caspian –. C’è ormai un’evidenza fattuale dei benefici portati dalla sostenibilità, che porta competitività nel lungo termine e valore economico nel breve termine».

Il cambiamento deve coinvolgere tutto il tessuto industriale del Paese, dalle pmi che ne costituiscono l’ossatura, ai grandi gruppi. Come Atlantia, «una grande piattaforma di investimento globale, che ha cuore, mente e cervello in Italia e punta all’allargamento della base produttiva nel nostro Paese e in Europa, proprio in un momento storico in cui, invece, la deglobalizzazione in atto influisce sui piani di investimento della maggior parte delle imprese», come ha spiegato l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del gruppo.

Una rotta verso la quale si muove anche un altro big italiano, Prysmian Group, che, davanti a una forte crescita della domanda di infrastrutture a sostegno della svolta green, ha potenziato i propri investimenti per consolidare la leadership tecnologica. «L’industria dei cavi è strategica per la messa a terra della transizione ecologica – ha sottolineato Massimo Battaini, chief operating officer e executive director di Prysmian –. Il mercato dei cavi per la trasmissione è passato da 3 a 8 miliardi di progetti assegnati all’anno, con la prospettiva di arrivare a 15 miliardi nel 2030».