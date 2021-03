Lévy (Edf): «Nucleare e rinnovabili nel futuro dell'energia. Edison non è in vendita»

5' di lettura

Edison non è in vendita. Anzi, «mai come oggi ha un piano di sviluppo e un portafoglio di asset totalmente allineati alle nostre strategie di transizione energetica». In altre parole: «È una società chiave per il nostro gruppo, alla quale abbiamo tra l'altro riconosciuto il ruolo di hub del gas: siamo molto soddisfatti delle sue performance così come ne supportiamo la crescita per diventare un player ancora più forte in Italia». Jean-Bernard Lévy è Ceo di Edf dal 2014. È un peso massimo tra i manager...