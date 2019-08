Lewis Hamilton, fast&burger. Il campione apre la prima catena di hamburger vegani a Londra Il pilota, vegetariano convinto, è partner in un progetto che prevede l’apertura di 14 locali dove verranno serviti hamburger veggie sostenibili, sani ed etici forniti da Beyond Meat di Food24

Lewis Hamilton, continua ad essere veloce in pista e non intende abbandonare il circo della F1, ma pensa anche a un possibile futuro senza bolide. Il pluri campione, aprirà il 2 settembre a Londra il primo punto di ristoro della catena Neat Burger. L’idea imprenditoriale, di cui è partner, è del gruppo The Cream Group, che utilizzerà i prodotti di Beyond Meat, l’azienda americana che intende rivoluzionare l'industria del fast food con prodotti veggie sostenibili, sani ed etici.



Il locale a due passi da Regent Street sarà il primo delle 14 aperture previste nel primo anno. Nel menù di Neat Burger ci saranno hamburger a base vegetale creati appositamente dal loro team di chef in collaborazione con Beyond Meat, che si è quotata al Nasdaq lo scorso aprile e ha appena stretto un accordo con la catena americana Kfc per ditribuire negli Usa chicken nugget e alette fritte fatte interamente con carne “finta”.





L’interno del locale

Accanto ai burger “The Neat”, “The Cheese”, “The Chick'n'”, e “The Hot Dog” ci sarà il contorno classico di patatine fritte e crocchette tutto impacchettato con soli materiali riciclabili. Tra le bibite offerte Just Water, il marchio eco-consapevole lanciato da Jaden Smith nel 2018, oltre ad altre bibite etiche come le soda Lemonaid e frullati di cocco o soya.

Hamilton, che non mangia carne da anni, si dice orgoglioso di sostenere l’iniziativa: “Credo nel fatto che dobbiamo essere più gentili con il nostro universo e rispetto l'impegno di Neat Burger a favore di pratiche più etiche e di supporto alle piccole imprese. Ma riguarda anche il prodotto. Essendo una persona che segue una dieta a base vegetale, credo che abbiamo bisogno di un'opzione di fast food più sana che abbia un sapore straordinario ma offra anche qualcosa di eccitante a coloro che vogliono rinunciare alla carne ogni tanto.Beyond Meat è un partner incredibile e non vedo l'ora di lavorare con il team per espandere Neat Burger a livello internazionale”.