Lexus Electrified Sport: le auto elettriche sono anche sportive. Al lavoro per migliorare le performance

Più prestazioni e piacere di guida. Al Kenshiki di Bruxelles, il marchio Lexus (brand di lusso del gruppo Toyota) ha fornito un aggiornamento sui progressi del Lexus Electrified, la roadmap per l’elettrificazione che si basa sulla diffondere la cultura delle auto elettriche non solo collegata ai concetti di efficienza e sostenibilità ma anche prestazioni, dinamica e coinvolgimento del conducente.

Electrified Sport: la visione della prossima sportiva elettrica

La Electrified Sport rappresenta la proiezione delle idee dei tecnici del marchio per una futura auto sportiva a batteria Halo. Le sue linee ampie stabiliscono una nuova identità Lexus Bev, ispirata alla velocità e alla fluidità delle acrobazie aeree con un'accelerazione da 0 a 100 km/h prevista in circa due secondi. Inoltre, per riprodurre il piacere di guida di un’auto termica su una Bev, i tecnici giapponesi hanno studiato l’introduzione di un cambio manuale. Questo sistema è basato su software, quindi può essere programmato per riprodurre l'esperienza di guida di diversi tipi di veicoli, lasciando che il guidatore scelga la mappatura preferita. Mentre, per ottimizzare il potenziale dinamico dei propulsori elettrici, Lexus sta studiando la tecnologia Direct4, che bilancia istantaneamente la coppia motrice fornita agli assali anteriori e posteriori.

Batterie più efficienti per migliorare le prestazioni

L’obiettivo è di ridurre l’ingombro e il peso della batteria per aumentare le prestazioni dinamiche: il prossimo suv Rz 450e è destinato a montare una batteria 71,4 kWh, ovvero in gradi di offrire un’autonomia di 440 km nel ciclo di omologazione Wltp. Così come anche la prossima generazione di Rx monterà una batteria bipolare al nichel-metallo idruro, una tecnologia che riduce la resistenza, offrendo una maggiore capacità di carico e scarico. Ciò aumenta del 70% l'uscita da ogni cella, quindi è possibile ottenere più potenza senza aumentare le dimensioni della batteria. Lexus sta anche ricercando la prossima generazione di batterie agli ioni di litio e il potenziale della tecnologia delle batterie a stato solido. La batteria bipolare al nichel-metallo idruro è disponibile sulla RX 350h e sulla RX 500h, il primo ibrido prestazionale turbocompresso di Lexus.

Lexus: pioniere nell’elettrificazione delle auto di lusso

Lexus è stato il pioniere nel campo dell'elettrificazione nel mercato delle auto di lusso, introducendo il suv ibrido elettrico RX 400h nel 2005. Da allora, ha spinto i confini della tecnologia per ottenere prestazioni ed efficienza sempre migliori, acquisendo un'esperienza importante nello sviluppo dei principali componenti dei veicoli elettrici (inclusi motori, batterie e centraline di potenza). Allo stesso tempo, ha reso popolari gli ibridi con una gamma crescente di modelli, che ha accumulato oltre 2,3 milioni di vendite globali. Oggi, più del 90% dei nuovi veicoli firmati Lexus venduti in Europa sono ibridi. L'azienda sta sfruttando questa esperienza per garantire che la sua nuova generazione di modelli elettrificati offra i massimi livelli di qualità, prestazioni e sicurezza.

Per aiutare a realizzare le sue ambizioni, il marchio sta sviluppando una nuova sede globale a Shimoyama (Giappone), un complesso agile e incentrato sull'auto che ospiterà tutte le sue discipline di sviluppo, con designer e ingegneri che lavorano fianco a fianco.