Lexus Es 2021, tutti i dettagli della nuova serie. Ora è più tecnologica

La Lexus presenta la rinnovata berlina executive Es al salone di Shanghai, la prima rassegna automotive organizzata dopo lo scoppio della pandemia Covid-19. Il brand di lusso del gruppo Toyota, il cui marchio capofila svela sempre a Shanghai le prime tappe della road-map della mobilità a emissioni zero, affina la Es più che dal punto di vista formale da quello sostanziale. Infatti, la rinnovata Es che in Europa sarà commercializzata verso la fine dell'anno è frutto di un upgrading tecnologico, dal quale sfugge solo il powertrain full-hybrid da 218 cavalli che integra un'unità di 2,5 litri. Il sistema, infatti, ha debuttato recentemente e grazie al motore elettrico di ultima generazione alimentato da un pacco batterie molto compatto al Nichel-Metallo Idruro, all'evoluzione del sistema di trasmissione e all'avanzata gestione della rete elettronica può essere considerato il capostipite dell'attuale generazione della famiglia Full Hybrid Electric della Lexus.

Lexus Es 2021, più dinamica fuori e più raffinata dentro

Le novità stilistiche proposte dalla rinnovata Es non stravolgono la silhouette filante, ma esternamente aggiornano l'outfit grazie al nuovo disegno della mascherina, ai gruppi ottici di nuova concezione e più affilati rispetto al passato basati sulla tecnologia BladeScan Ahs e, infine, all'adozione sulle versioni di allestimento più elevato di retrovisori costituiti da telecamere, le cui riprese sono riprodotte nell'abitacolo da display posti nei pannelli delle portiere. Inoltre, è stata leggermente aggiornata anche la parte posteriore della carrozzeria, nella quale spiccano i fari con tecnologia Led e lo scudo paraurti ridisegnati.

Nell'abitacolo, la cui ampiezza è esaltata anche dai 5 metri di lunghezza della Es, spiccano inediti rivestimenti e abbinamenti cromatici che conferiscono all'ambiente maggiore ricercatezza e, soprattutto, il riposizionamento del display centrale da 12,3 “ del sistema di infotainment, ora anche touch. Adesso è posto più vicino al guidatore per facilitarne l'interazione e migliorne la consultazione.

Lexus Es 2021, estesa la connettività

Il sistema d'infotainment propone anche la sincronizzazione con Android Auto e Apple CarPlay e interagisce con l'aggiornata app Lexus Link, che porta in dote nuovi servizi da remoto. Si può, quindi, dialogare con la vettura per attivare funzionalità, tracciarne la posizione, impostare destinazioni nel navigatore e, infine, gestire la manutenzione della vettura.

Lexus Es 2021, più dinamica e sicura

Il comportamento della Es è stato migliorato grazie alla rivisitazione delle sospensioni posteriori, soprattutto per imprimere maggiore stabilità alla vettura nei cambi di direzione alle alte velocità, e alla rivisitazione della gestione elettronica delle sospensioni adattive Avs di serie sulla versione F-Sport, destinata a ottimizzare sia il dinamismo della vettura avvantaggiando anche la linearità di risposta dello sterzo sia il confort di marcia. Per incrementare il feeling di guida e la sicurezza attiva la nuova Es offre anche un impianto frenante rivisto e la nuova generazione del sistema Lexus Safety System+ che si avvale del supporto di una percentuale superiore di Ai. Il sistema ora integra anche la funzione di controllo della velocità in curva che decelera la Es in base al raggio della curva stessa e che lavora in sinergia con il Radar Cruise Control, l'ottimizzazione del riconoscimento della corsia di marcia e la gestione avanzata dello sterzo nelle situazioni di emergenza, per scongiurare reazioni anomale.