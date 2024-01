Dopo decenni in cui il marchio di lusso di Toyota ha volteggiato in alta quota sfornando solo lussuosi modelli di grosse dimensioni, Lexus cede ai richiami del settore delle compatte con la Lbx. La Lexus più piccola di sempre, è lunga 4,19 metri, che arriverà in Italia a marzo è un suv, full-hybrid e con connotazioni premium. Insomma, avrà tutti gli elementi caratterizzanti del Dna della Lexus, sfruttando anch’essa quanto offre la banca d’organi del gruppo Toyota. Infatti, la Lbx si presenta con una linea definita da un design inedito che contagerà anche l’aspetto delle prossime Lexus ma condivide l’architettura e il powertrain con la Toyota Yaris Cross, sebbene con un tuning specifico. Proposta solo con un powertrain full-hybrid formato da un motore a benzina di 1,5 litri a tre cilindri e da un’unità elettrica con 136 cavalli e 185 Nm di coppia sia nella variante a trazione anteriore sia in quella a quattro ruote motrici che ha anche un motore elettrico posteriore che ha solo il compito di azionare il retrotreno, la Lbx è in vendita a prezzi che partono da 38.000 euro.

