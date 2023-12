Lexus Lbx, come va e come è fatto il suv compatto premium ibrido giapponese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stile completamente nuovo, dimensioni compatte mai viste in una concessionaria Lexus, caratteristiche realmente premium e solo versioni 100% ibride. La Lexus Lbx parte da queste qualità per avere successo in un segmento complesso come quello dei B Suv premium. Già ordinabile e attesa su strada a partire da marzo 2024, la Lbx è stata progettata pensando alla clientela europea e presenta dotazioni da vettura di categoria superiore. Realizzata sulla piattaforma Toyota GA-B, utilizzata anche dalla Yaris Cross con cui condivide un lungo elenco di componenti, è spinta dalla motorizzazione 100% ibrida 1.5 tre cilindri da 136 cavalli disponibile anche in versione 4x4.

Lexus Lbx dimensioni

Quanto è lunga la nuova Lexus Lbx? La novità giapponese dichiara una lunghezza di 4190 mm, una larghezza di 1825 mm, un’altezza di 1560 mm e un passo di 2580 mm. Le dimensioni compatte della Lexus Lbx le ritroviamo anche a bordo, a partire da un baule con portellone elettrico (in riferimento al dato sotto la cappelliera) da 332 litri per la versione 4x2 e da soli 270 litri per la 4x4. Abbattendo la seconda fila di sedili, invece si superano i 990 litri di capacità. Completamente nuovo lo stile esterno, dal design che dice addio alla tradizionale griglia a clessidra e anticipa il corso stilistico delle Lexus del futuro. Sono disponibili diverse opzioni di colore, suddivise in 14 gruppi e cinque temi.

Interni Lexus Lbx

Salendo a bordo della Lbx si nota l'approccio Lexus Omotenashi per far sentire le persone ben accolte e a proprio agio, con dettagli di design che anticipano le loro esigenze: dall'illuminazione al controllo del clima, dal design alla regolazione dei sedili, dalla risposta del sistema multimediale al sistema E-latch di apertura elettronica delle portiere. Per quanto riguarda la dotazione hi-tech, davanti al guidatore è presente uno schermo da 12,3 pollici, abbinato a centro plancia ad un monitor touch da 9,8” e all’head up display opzionale. Rispetto al passato il numero di tasti fisici è stato ridotto notevolmente e il sistema di infotainment è finalmente fluido e di facile utilizzo. Promossi con lode i materiali e gli accoppiamenti, mentre lo spazio non è tra i più ampi. La smartphone integration è possibile grazie a connessioni wireless o via cavo per Apple CarPlay o a un collegamento via cavo per Android Auto.

Lexus Lbx 2024, scheda tecnica e prestazioni

Sotto al cofano troviamo la motorizzazione 1.5 tre cilindri da 136 cavalli, evoluzione dell’unità montata sulla Toyota Yaris Cross, abbinata alla nuova batteria ibrida bipolare al nichel-metallo idruro (NiMH) che offre maggiore densità di carica e potenza in uscita. L'intero pacco batteria è alloggiato sotto i sedili posteriori, evitando qualsiasi perdita di spazio nell'abitacolo o nel vano di carico. La potenza totale del sistema è di 136 cv (100 kW) con una coppia massima di 185 Nm, che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi per il modello a trazione anteriore e 9,6 secondi con trazione integrale per le versioni E-Four. I dati ufficiali del ciclo combinato Wltp suggeriscono un consumo di carburante medio di 4,7 l/100 km ed emissioni di CO2 di circa 100 g/km. Il sistema Hybrid Control sfrutta la maggiore potenza del motore elettrico e della batteria ibrida per offrire una risposta immediate nelle ripartenze e una sensazione di accelerazione continua. Rispetto ai precedenti sistemi ibridi, la reattività è stata aumentata di circa il 30% e l'accelerazione iniziale di circa il 20%; l'accelerazione è piena, senza la sensazione di un calo nella progressione.

Lexus Lbx 4x4

La trazione integrale E-Four introduce un ulteriore motore elettrico sull'asse posteriore e ripartisce automaticamente un livello adeguato di forza motrice alle ruote posteriori. Il sistema compatto ed efficiente in termini di consumo di carburante può variare il bilanciamento della coppia tra anteriore e posteriore da 100:0 a 20:80.