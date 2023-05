Lexus Lbx, pronto al debutto il primo crossover compatto full-hybrid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutterà il 5 giugno la Lexus Lbx, della quale il marchio anticipa due immagini che svelano due dettagli estetici ma, al momento, senza fornire nessun'altra informazione. A prescindere da ciò si sa che il nuovo modello è l'interpretazione by Lexus della Toyota Yaris Cross ed è un modello epocale e strategico per questo marchio sia perché la Lbx in quanto con una lunghezza vicina a 4,20 metri è un crossover compatto, tipologia con cui la casa non ha mai avuto a che fare, sia perché si collocherà in un settore in continua crescita ovunque e, quindi, ha il compito di aumentare notorietà e vendite del brand.





La Lbx si posizionerà al disotto della Ux con vesti ed equipaggiamenti in linea con la tradizione Lexus e basandosi sulla piattaforma Ga-B, la stessa della Yaris Cross. Dalla consanguinea firmata Toyota erediterà, quasi sicuramente invariato, il powertrain full-hybrid con una potenza combinata di 116 cavalli. Inoltre, molto facilmente la Lbx sarà offerta anche in versioni con la trazione integrale.