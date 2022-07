Lexus Lc Cabrio

Grazie al tettuccio morbido il design della decappottabile sportiva di lusso Lexus scorre con la stessa eleganza di quello della “sorella” coupé, con una struttura di supporto finemente nascosta. Quando viene aperto il tettuccio si ripiega chiudendosi in un telo copribagagli appositamente progettato che si integra perfettamente con le linee dell'auto. Sia che si stia guidando attraverso le Alpi o lungo una ventosa strada costiera, il Climate Concierge della LC Convertible non solo adatta il climatizzatore quando si solleva o abbassa il tettuccio, ma aumenta automaticamente la temperatura dell'abitacolo se si accelere “a cielo aperto”. Il V8 a benzina da 5,0 litri della Convertible viene messo a punto manualmente da un esperto artigiano Takumi per offrire un'incredibile esperienza di guida con un'accelerazione e una potenza che sembrano infinite. Collaudato durante la 24 ore del Nürburgring, eroga la sua potenza tramite un cambio automatico Direct Shift a 10 rapporti ravvicinati. Nel dettaglio la Lexus LC Convertible Luxury è una Scoperta 2 porte 4 posti della Lexus lunga 476 cm, larga 192 cm, alta 135 cm con un bagagliaio da 96 litri. Nella versione Luxury costa 130.000 euro con motore a benzina di 4.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 351 kW/477 cavalli ed una coppia massima di 540 Nm a 4.800 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 82 litri. Le emissioni di CO2 sono di 262 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 270 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.040 kg.

