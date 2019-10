Lexus, LF-30 è la prima elettrica

La concept car Lexus LF-30 Electrified svelata al salone di Tokyo è una visione dal punto di vista non solo estetico di come sarà il futuro modello di auto elettrica del marchio, oltre a mostrare alcune delle funzioni autonome e tecniche che sono state sviluppate per poter essere messe in vendita al più presto. Come tale, la LF-30 è una concept car nel vero senso della parola, al punto che non è destinata a fornire indizi specifici di nessun futuro nuovo modello di Lexus, ma piuttosto a esplorare il contesto e la tecnologia con cui le auto potrebbero essere vendute intorno al 2030. Tra i dettagli più espressivi ci sono le porte montate sul tetto e la parte posteriore decisamente corta. Da segnalare che la nuova concept di Lexus è stata realizzata sulla nuova piattaforma elettrica che supporterà i futuri veicoli a batteria sia di Lexus che di Toyota a partire dal 2022 circa, il che sottolinea la sua particolare importanza sia nell'immediata che nell'immediato futuro.