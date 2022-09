Lexus LFA, un concept anticipate l’elettrica

Per il momento l’anteprima esposta al Salone di Detroit 2022 è da considerarsi una showcar che però anticipa in maniera molto vicina alla produzione di sere un’auto sportiva elettrica che eredita il gusto della guida della Lexus LFA oltre a condividerne le classiche proporzioni da coupé con quello stile tipica di sportiva neo-classica. Il modello, tuttavia, non avrà bisogno di terminali di scarico, perché sarà alimentato da batterie allo stato solido che garantiranno un'autonomia di circa 700 km. I motori elettrici saranno in grado di farla accelerare da 0 a 100 kmh in appena due secondi. Da definire oltre al prezzo anche la tempistica delle ricariche.

