Lexus LX600, ritorna il mega suv ma è solo per Gli Usa: 7 posti e doti da fuoristrada

La Lexus LX ha molti appassionati in giro per il mondo che hanno un debole per questa imponente vettura che come combina il lusso più esclusivo con vere capacità in fuoristrada. Lanciata su mercato nel lontano 1995 e più volte aggiornato si ripresenta con un nuovo badge LX 600 e un design con una griglia con sette barre flottanti con tanto di sezioni centrali vuote per poter migliorare il raffreddamento del motore.

Si basa sul Land Cruiser di Toyota

Realizzata sulla base del nuovo Land Cruiser di Toyota lanciato all’inizio di quest’anno con quale condivide la piattaforma è la GA-F che ha permesso di ottenere una scocca più rigida del 20% e più leggera di 200 kg per migliorare la dinamica di guida. Esteticamente, la LX600 riprende il design squadrato della Cuiser adattandolo allo stile Lexus. Il frontale è dominato da una grande calandra a forma di clessidra e dai fari Led, ma si possono scegliere ruote di misura variabile da 18 a 22 pollici, mentre dietro il diffusore lo rende snello.

All’interno il lusso è il protagonista

L'abitacolo è focalizzato sul confort e la tecnologia. La plancia è dominata da due enormi schermi che sono disposti in verticale. Quello superiore da 12,3 pollici comanda funzioni come la navigazione, la multimedialità e la connettività, mentre quello da 7 pollici visualizza la climatizzazione e le modalità di guida inserite. Una super cura è riservata ai sedili posteriori: le poltrone sono reclinabili fino a 48 gradi e si possono scorrere i sedili anteriori e ottenere uno spazio totale per le gambe di 110 cm. E non manca un display centrale per comandare le funzioni della climatizzazione e dell'infotainment.

Sotto il cofano un motore da 415 cv

Il motore è lo stesso 3.500 V6 biturbo del Land Cruiser ed eroga 415 cv. In abbinamento c'è un cambio automatico a 10 rapporti. L'allestimento Ultra Luxury della Lexus LX600 offre prestazioni brillanti su ogni terreno anche grazie alla presenza delle sospensioni adattive: l'auto adegua l'altezza in tre configurazioni durante la marcia e in modalità automatica da ferma per permettere una salita a bordo più facile. Le sospensioni variano la propria risposta in base all'altezza di guida per un assetto più rigido o più morbido.

Dove va e cosa riesce a superare

La nuova Lexus può scalare salite fino a 45% e guadare corsi d'acqua alti fino a 70 cm. Inoltre sono sei le modalità di guida disponibili, Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow e Rock che agiscono su gestione. Chi, invece, è più orientato all'utilizzo sportivo su strada, comunque, può optare per l'allestimento F Sport che presenta una taratura specifica delle sospensioni e un look unico con dettagli esterni neri e sedili sportivi in pelle oltre a cuciture a contrasto.