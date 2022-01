La nuova generazione di Nx introduce la nuova direzione del brand presentando nuove direzioni di design esterno e interno. L'idea di “Functional beauty” nel design di Nx si rivolge direttamente alle esigenze e preferenze diversificate dei clienti, mantenendo la qualità d’avanguardia del suv con un aspetto più maturo, sofisticato e muscoloso. La forma dell’iconica griglia a clessidra è stata integrata nel design generale del veicolo, le carreggiate anteriori e posteriori più larghe danno una maggiore presenza su strada e i passaruota in rilevo ospitano ruote di diametro fino a 20”. Il posteriore è caratterizzato da nuove luci a forma di L con un’illuminazione che abbraccia tutta la larghezza del veicolo. L'introduzione del nome “Lexus” al posto dello stemma con la L sul portellone dona un design pulito e moderno. Nx propone nuovi ed innovativi propulsori, migliora il piacere di guida con la Lexus Driving Signature, presenta un nuovo sistema Multimediale ed introduce il Lexus Safety System + di terza generazione. Nel dettaglio la Lexus Nx Plug-in 4wd F-Sport è lunga 466 cm, larga 187 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 520 a 1.411 litri. Nella versione Nx Plug-in 4wd F-Sport costa 70.000 euro con motore a ibrida plug in di 2.487 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 227 kW/309 cavalli ed una coppia massima di 227 Nm a 3.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 30 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h.

Per saperne di più clicca sul listino



7/16 9/16 Menu