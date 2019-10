Lexus, la prima elettrica del brand di lusso di Toyota

Per il momento alla Lexus non ha svelato il nome e i dettagli del prototipo a batteria che ispirerà sicuramente un modello di serie in arrivo già nel corso del 2020, limitandosi a dire che sia guida autonoma che elettrificazione a batterie sono i punti cardine del nuovo progetto. Le forme dovrebbe, però, essere complesse ed originali, con in più la finitura bicolore. Nell'abitacolo, poi, la grafica tridimensionale caratterizzerà la strumentazione digitale che è posizionata su tre livelli. Da segnalare che secondo Lexus la vettura è stata progettata essenzialmente per degli utilizzatori appassionati alla guida.