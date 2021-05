Lexus: raggiunti 2 mln di veicoli elettrificati venduti a livello globale

1' di lettura

Alla fine di aprile Lexus ha superato il traguardo di due milioni di veicoli elettrificati venduti a livello globale. Dal 2005 i veicoli elettrificati Lexus hanno contribuito a una riduzione cumulativa delle emissioni di CO2 di circa 19 milioni di tonnellate. Dal lancio di RX400h nel 2005 Lexus è stata pioniera dell'elettrificazione nel mercato del lusso, ed i suoi modelli hanno continuato ad evolversi sapendo sempre bilanciare prestazioni di guida e sensibilità ambientale. Lexus ha continuato ad espandere la sua line-up di veicoli elettrificati per offrire un'ampia gamma di alternative su misura e soddisfare le esigenze dei clienti e della società. Come risultato, Lexus ora commercializza nove modelli elettrificati, compresi gli ibridi ed i veicoli completamente elettrici, in circa 90 paesi e regioni in tutto il mondo. A livello globale i veicoli elettrificati hanno rappresentato il 33% delle Lexus vendute nel 2020. In Europa occidentale e centrale la quota è ancora più alta: 96%. In Italia la quota di veicoli elettrificati sale al 100%, risultato della strategia implementata sin dal 2013 di commercializzare esclusivamente vetture elettrificate dotate della tecnologia Premium Hybrid Electric, per un totale di oltre 38.800 unità. Per accelerare ulteriormente la diffusione dei veicoli elettrificati Lexus prevede di introdurre il primo Phev su un modello di volume nel 2021, ed un modello elettrico completamente nuovo nel 2022.

Loading...