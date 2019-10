Lexus Rx 2020, ecco come è cambiato il suv ibrido

Nella zona frontale si notano i nuovi gruppi ottici decisamente più sottili, mentre nella zona posteriore la fanaleria si distingue per l'intrigante forma a “L”. Nel complesso gli ingegner Lexus si sono dedicati ad ogni dettaglio della vettura, incrementando la rigidità della scocca e delle sospensioni, posizionando nuovi ammortizzatori e nuovi sistemi di controllo per l'impianto frenante. Il tutto a beneficio di un'auto che risulta particolarmente maneggevole e precisa in ogni manovra. Questo grazie, ad esempio, all' l'Active Cornering Assist (ACA), che limita il sottosterzo quando si accelera a metà curva. Non mancano anche accorgimenti tecnici come Saldature Laser Screw (LSW) e saldature a punti presenti su tutta la superficie della vettura, accanto alla maggiore adozione di collanti ad alta resistenza nelle aree chiave.

Lexus RX 2020 è stato dotato anche di barre stabilizzatrici più rigide (dal diametro maggiorato di 1 millimetro e di tipo cavo all'interno) al pari del mozzo per consentire una risposta pronta ad ogni movimento del volante. Anche gli interni hanno subito delle migliorie principalmente nella versione Rx L, con i sedili della terza fila ora dotati di panca scorrevole su due posizioni per offrire ben 95 mm in più per le gambe dei passeggeri. Migliorato anche lo spazio per gli occupanti dei sedili posteriori. Nel cruscotto debutta anche un nuovo display touch-screen, che va ad affiancare la precedente interfaccia remote touch, che ora viene gestita da un trackpad e non più da un controller.

Il collegamento con il proprio smartphone avviene tramite la presenza di un'ulteriore porta Usb, e come prassi per i sistemi di infotainment di ultima generazione, anche questo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sotto il cofano si conferma la motorizzazione ibrida da 313 cavalli (230 kW), abbinata al cambio automatico e alla trazione integrale. I prezzi non sono stati ancora comunicati ma dovrebbe ragionevolmente essere allineati a quelli del modello che sostituisce e quindi aggirarsi intorno ai 75/80 mila euro.