Tanto spazio a bordo e motorizzazione ibrida per la Lexus Rx, suv selezionato come mezzo ideale per il trasporto dei regali di Natale. La quinta generazione di Rx sviluppa il nuovo linguaggio di design “Next Chapter“, che comprende un nuovo corpo a clessidra ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell’intera parte anteriore. All’interno, l‘abitacolo “Tazuna” costruito intorno al guidatore si concentra sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio mani sul volante, occhi sulla strada. Migliora anche l’esperienza di guida, grazie a un layout intuitivo e pulito, arricchito dal nuovo sistema multimediale Lexus Link con l‘assistente di bordo “Hey Lexus”, un touchscreen da 14” e funzioni remote accessibili tramite l‘applicazione per smartphone Lexus Link. Per realizzare la “Driving Signature” del nuovo Rx, Lexus ha ottimizzato le caratteristiche fondamentali del suv, come il baricentro, le specifiche di inerzia, la riduzione del peso, la rigidità e il gruppo propulsore, per creare un dialogo più naturale tra vettura e guidatore. Tra gli 11 colori del nuovo Rx è inclusa la novità rappresentata dal colore Sonic Copper, una tonalità nata dall'avanzata tecnologia di verniciatura a ultrasuoni di Lexus per una finitura più lucida con contrasti profondi. Nel dettaglio la versione selezionata è la Lexus Rx 450h+ plug-in Hybrid Executive, lunga 489 cm, larga 192 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 461 litri. Nella versione RX 450h+ plug-in Hybrid Executive costa 89.000 euro con motorizzazione ibrida plug in di 2.487 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 227 kW/309 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm a 3.700 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 26 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.240 kg.

