Lexus RZ 450e, debutta il suv compatto elettrico del marchio premium di Toyota

Debutta RZ, il nuovo suv-coupè elettrico di Lexus. La vettura reinterpreta in chiave moderna i diversi elementi stilistici del brand di lusso di Toyota a cominciare dal grande mascherina frontale tipica di tutte le Lexus che nel caso delle RX, trattandosi di un'elettrica, non ha più la funzione di raffreddare il motore. Più in generale la nuova RZ è la versione più lussuosa degli altri due modelli a batteria gemelli bZ4Z di Toyota e Solterra di Subaru anche se all'interno offre soluzioni decisamente premium specie in tema di connettività. La RZ sarà in vendita anche in Italia entro fine 2022.

Prestazioni e esclusività tipiche delle Lexus

Prima di tutto, però, la RZ 450e è una Lexus e dunque mantiene tutte le caratteristiche di performance e anche di artigianalità associate al brand di lusso di Toyota sfruttando la grande esperienza nell’elettrificazione dei veicoli per offrire i vantaggi di un modello 100% a batteria con la raffinatezza essenziale e l’esperienza di guida che sono uniche per il marchio. Ad avvalorarlo c'è una trasmissione avanzata con sterzo by-wire e un volante a cloche che lavora insieme col controllo della coppia e la trazione integrale Direct4 di Lexus.

Soluzioni estetiche personalizzate per l’RZ

Le base dell'handling e della reattività sono assicurate da una nuova piattaforma dedicata alle auto elettriche con una eccellente rigidità strutturale, un baricentro basso e anche un passo generoso. Una potente batteria agli ioni di litio è, poi, integrata nel telaio, sotto il pianale dell’abitacolo per garantire il mantenimento delle prestazioni nel tempo. La piattaforma per modelli elettrici e l'impostazione full electric aprono la strada anche nuove varianti oltre che soluzioni inedite anche in fatto di design. L'esterno della RZ, infatti, reinterpreta la forma caratteristica della clessidra Lexus al centro del frontale. Il profilo laterale si abbina ad una parte posteriore per una silhouette lineare. Il design frontale affilato garantisce un senso di potenza e movimento, mentre la parte posteriore compatta afferma le qualità di spazio confortevole proprie dei suv. Il passo lungo di 2.850 mm aggiunge enfasi al design, enfatizzando il baricentro basso, ma anche un eccellente bilanciamento dei pesi delle vettura.

Interni hitech con l’assistente vocale Hey Lexus

Le ruote che sono di serie da 18 pollici o, per l’alta gamma, da 20 pollici di diametro sono alle estremità della vettura. Il Dna elettrico si conferma anche nel design della parte posteriore della RZ che ha un aspetto fresco e hi-tech. Lo spoiler del tetto posteriore contribuisce anche alla grande stabilità dell’auto. La linea luminosa che corre per tutta la larghezza dell’auto introdotta con la nuova NX è diventata una caratteristica distintiva del più recente design di Lexus ora adottata dalla RZ. Se l'esterno ha un aspetto più minimalista con la parte superiore e inferiore rese il più sottile possibile per dare l’impressione di semplicità e precisione. All’interno la novità rispetto alle altre Lexus è evidente. La disposizione degli indicatori, dell’head-up display e del display multimediale da 14 pollici è stata ottimizzata, mentre il quadro strumenti è stato abbassato, migliorando ulteriormente la visuale del guidatore. C’è anche a disposizione un nuovo assistente vocale di bordo attivabile semplicemente pronunciando la frase Hey Lexus ed è inoltre prevista l'integrazione sia con gli smartphone che con Apple CarPlay e Android Auto.

Due motori compatti che non limitano lo spazio all’interno

Il pacco batteria agli ioni di litio ha una capacità di 71,4 kWh e fornisce energia a due motori elettrici una anteriore da 204 cv e quello posteriore da 109 cv, per una potenza combinata di 313 cv. Entrambi hanno una densità di potenza superiore, grazie al design ottimizzato del rotore e dello statore. Le dimensioni compatte del packaging dell’auto, servono a garantire più spazio nell’abitacolo e nel vano di carico oltre che ad accogliere la batteria EV. Il sistema di trazione integrale intelligente è in grado di bilanciare la trazione su tutte e quattro le ruote, distribuendo la forza motrice in maniera più continua. Il risultato sono prestazioni senza stress e grande handling, con un funzionamento intuitivo che rafforza il senso di connessione tra guidatore e auto. Grazie inoltre al peso ottimizzato, alla potenza della batterie e alle prestazioni di 5,6 secondi da 0 a 100 kmh per una velocità massima autolimitata di 160 kmh la RX ha un consumo inferiore ai 10 kilowatt per 100 km che la rende una delle più efficiente elettriche.

Il nuovo voltante a cloche offerto in opzione

La nuova RZ offre sia pure in opzione una nuova cloche dello sterzo che sostituisce il volante di tipo tradizionale. La tecnologia richiede meno sforzo nella fase sterzata da parte di chi è guida: con una rotazione di soli 150 gradi della cloche si effettua la rotazione completa dello sterzo da fine corsa a fine corsa e inoltre non c'è bisogno di incrociare le mani o prevedere delle manovre aggiuntive in fase di sterzo. RZ utilizza il pacchetto introdotto per la prima volta da Lexus nell’UX 300e. Si tratta di una soluzione che include sia un motore che un gruppo ingranaggi e una centralina, situata tra le ruote motrici. Su RZ i sistemi operano insieme al controllo della trazione integrale Direct4 per regolare la dinamica del veicolo, la trazione e la distribuzione della potenza, a seconda delle condizioni di guida. Ricca la dotazione di sicurezza, con tutti i più evoluti assistenti alla guida e alcune novità come il Proactive Driving Assist e il Safe Exit Assist. Il primo utilizza la telecamera anteriore, il secondo sfrutta il sensore dell'angolo cieco.