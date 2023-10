Lexus, a Tokyo con i concept LF-ZC e LF-ZF che anticipano le nuove auto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

A lungo fedele alla mobilità green incentrata su modelli full-hybrid, la Lexus dopo avere abbracciato la filosofia elettrica con il crossover UX300e e il suo primo modello nativo Bev, il suv RZ450e, presenta al salone di Tokyo le concept car LF-ZC e LF-ZF. Le due auto allungano il filo con cui la Lexus attacca alla spina la sua gamma e svelano la sua visione della mobilità a emissioni zero, che sarà l’unica che proporrà dal 2030 in Europa e dal 2035 nel resto del mondo.

Lexus, inedite tecnologie per l’evoluzione della specie elettrica

Le due show-car battezzate in maniera complicata come piace tanto alle case giapponesi sono la berlina LF-ZC e il suv LF-ZL. Queste auto anticipano l’avvento di una nuova piattaforma modulare, di nuove generazioni di powertrain e batterie come del resto fanno le concept-car di mamma Toyota svelate sempre a Tokyo. Pur non dichiarando molti dati, i modelli di serie che deriveranno dalla LF-ZC e dalla LF-ZL, come annunciato non molto tempo fa, dovrebbero anche abbinare tecnologie che il brand sta sviluppando per i modelli Bev di tutto il gruppo Toyota per rendere la guidabilità delle auto simile a quelle con motori termici. In sintesi, le prossime native elettriche Lexus nel rispetto delle sinergie e delle economie di scala del gruppo Toyota nasceranno, come detto, su una nuova piattaforma modulare e, via via nel tempo e secondo la tipologia, impiegheranno nuove generazioni di powertrain esenti da terre rare e potranno contare su un portafoglio composto da quattro tipi di batterie ad alta efficienza che arriveranno tra il 2026 e il 2028: tre con elettroliti liquidi e uno allo stato solido per arrivare a offrire percorrenze sino a 1.000 chilometri. Inoltre, anche le Lexus saranno prodotte con tecnologie all’avanguardia, per esempio procedure di assemblaggio semoventi e pezzi fusi di grandi dimensioni per le principali componenti. Inoltre, si avvantaggeranno di inedite architetture software sia per la guida autonoma sia per la connettività, della quale le due concept anticipano l’arrivo del nuovo sistema operativo proprietario Arena Os e di una massiccia dose di Ai, oltre all’impiego sempre più massiccio di materiali sostenibili. In particolare, per questo brand il bambù.

Lexus, taglia medio-grande per la berlina LF-ZC

Lunga 4,75 metri, larga e 1,88 metri e alta “appena” 1,39 metri, la berlina LF-ZC è spinta da un powertrain bimotore che origina anche la trazione integrale e promette un’autonomia di 1.000 chilometri. La linea testimonia l’attenzione posta nei confronti dell’aerodinamica, secondo la casa dovrebbe generare l’ottimo Cx di 0,2, e visivamente trasmette l’idea di un’auto molto dinamica con l’assetto ribassato e con il baricentro basso sul quale, in effetti, si riflette la batteria posta sotto al pavimento all’interno del passo ruota. La silhouette slanciata è definita dall’evoluzione dei canoni del design Lexus, che rende più omogeneo l’incontro tra tratti tesi e superfici arrotondate. L’interno grazie al passo di 2,89 metri promette molto spazio e ha un aspetto super-tecnologico, impresso sia dalla cloche di stampo aeronautico con tecnologia by-wire che sostituisce il volante sia dai display al servizio di guidatore e passeggero anteriore.

Lexus, LF-ZF anche il maxi-suv ha tanta Ai

La taglia oversize della LF-ZF, in quanto lunga 5,30 metri e larga 2,20 metri nonché alta 1,70 metri, poggia sulla variante più grande della nuova architettura modulare che sarà utilizzata dalle prossime Lexus elettriche. Anch’essa spinta da un powertrain bimotore e a trazione integrale come la berlina, ha una linea definita da un design in cui risaltano superfici ancora più arrotondate e raccordate più armoniosamente tra loro. Taglia e passo di 3,35 metri si generano un abitacolo molto spazioso, forse anche adatto a sette persone, e arredato analogamente a quello della LF-ZC seguendo dettami hi-tech. Anch’esso estesamente rifinito con pannelli di bambù, grazie al tetto panoramico e alle estese vetrature è luminoso e funzionale ai fini della guida.

L’Ai imbarcata anche da questa Lexus grazie a sensori che lavorano in combinazione con i dati digitali dell'ambiente circostante migliora la connessione interattiva tra le persone e l’auto, per esempio, quando chi guida indica oggetti o luoghi di interesse durante il viaggio. A quel punto il display dell'auto fornisce prontamente informazioni insieme a una guida vocale. Infine, permette di entrare in fretta in sintonia con le funzioni dell’auto e offre molte possibilità di personalizzazione arrivando, pesino, fare ritrovare le caratteristiche di guida, i suoni e la dinamica di diverse tipologie di vetture.