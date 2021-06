Ux300e è la prima vettura elettrica a batteria di Lexus. Il suv nasce da oltre 15 anni di leadership nell'elettrificazione per soddisfare le crescenti esigenze di mobilità elettrica, mantenendo gli elementi differenzianti del piacere di guida, di affidabilità e qualità di una Lexus. Ux 300e è alimentato da un pacco batterie da 54,3 kWh di nuova concezione composto da 288 celle agli ioni di lito ad alta capacità installato sotto il pavimento dell'abitacolo e dei sedili posteriori. La batteria è stata accuratamente dimensionata per soddisfare le esigenze di mobilità a medio raggio offrendo un buon equilibrio tra autonomia (fino a 305 km) e le prestazioni di guida dinamiche di un crossover. Come su tutta la gamma Lexus anche su Ux 300e è di serie l'innovativo sistema di sicurezza attiva Safety System+ di ultima generazione. Ux 300e è offerto con l'estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o un milione di km) su tutti i difetti di funzionamento della batteria, compreso il degrado della capacità al di sotto del 70%. Nel dettaglio la Lexus Ux 300e Luxury è lunga 450 cm, larga 184 cm, alta 155 cm con un bagagliaio da 367 a 486 litri. Nella versione Ux 300e Luxury costa 61.000 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.840 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/lexus/ux300e/ux-300e-luxury/