Lexus UX 300e discreta ma non troppo

E' la prima auto elettrica della casa giapponese. Basata sulla nota UX, è spinta da un motore da 204 cv e 300 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54,3 kWh: è una crossover che presenta delle soluzioni tecniche piuttosto raffinate, Pur essendo la Lexus UX 300e basata sul pianale GA-C, lo stesso della versione ibrida, la Lexus ha introdotto diversi miglioramenti, rinforzando la struttura, abbinando rinnovati ammortizzatori e, soprattutto, prestando particolare attenzione alla cura dell'isolamento acustico dell'abitacolo.

Il vero cruccio degli ingegneri progettisti sono infatti i livelli di NHV, rumore, vibrazioni, ruvidità, il cui abbattimento diventa determinante per le vetture elettriche. Per ridurli al massimo la Lexus, dopo aver studiato i problemi di rumorosità di altre elettriche del segmento premium ha adottato alcune soluzioni per ridurre sia il rumore aerodinamico che quello nell'abitacolo. I passeggeri della Lexus UX 300e possono beneficiare di un abitacolo con livelli di silenziosità, oltre agli accorgimenti sulla carrozzeria e sull'aerodinamica, è garantito da vetri acustici che riducono il rumore del vento ad alta frequenza, dall'ampio utilizzo di schiume e materiali di smorzamento, che riducono sia i suoni della trasmissione elettrica che il rumore proveniente dalla strada, sia dall'aggiunta di uno strato di isolante sotto la moquette che è uno smorzatore.