Motorizzazione ibrida e spazio a bordo per la Lexus Ux. Il suv ibrido è un modello fondamentale per la crescita di Lexus in Italia posizionandosi nel cuore della gamma, tra il modello d'ingresso Ct ed il suv compatto Nx. Ux è disponibile solo in versione ibrida con un sistema che combina un motore benzina a ciclo Atkinson con un propulsore elettrico. Il sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione privilegia ancora di più la componente elettrica nell'ambito del sistema ibrido raggiungendo i 115 km/h in modalità elettrica e riuscendo a percorrere fino al 50% di un itinerario urbano a zero emissioni. Ux Hybrid è disponibile con trazione anteriore o integrale elettrica E-Four. Tale sistema adotta un secondo motore elettrico sul differenziale posteriore e assicura la massima trazione in qualsiasi condizione di marcia, riducendo i consumi rispetto ai convenzionali sistemi di trazione integrale. Di serie il Lexus Safety System+, un pacchetto di avanzati sistemi Adas. Nel dettaglio la versione selezionata è la Lexus Ux Hybrid 2wd Urban, lunga 450 cm, larga 184 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 220 a 300 litri. Nella versione Ux Hybrid 2wd Urban costa 41.500 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.987 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 135 kW/184 cavalli ed una coppia massima di 202 Nm a 4.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 94 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 177 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.110 kg.

