Lexus Ux Hybrid Deep Sky, nuova edizione limitata

Lexus Ux hybrid arriva nella nuova versione Deep Sky, allestimento esclusivo con elementi distintivi. Una versione limitata a soli 60 pezzi unici prenotabili esclusivamente on line e personalizzabili all'interno con il proprio nome, come per un oggetto di lusso. Inoltre secondo la filosofia Omotenashi, pilastro fondamentale del dna Lexus che si esprime nella cura dei dettagli e nell'attenzione al cliente, all'interno della vettura è presente una gift box con alcuni oggetti della Lexus Boutique per vivere il brand in tutti i momenti della vita quotidiana. Con UX Hybrid Deep Sky Lexus lancia il WeHybrid Lexus Insurance, l'innovativa polizza RC Auto chilometrica gratuita quando si guida in elettrico.

L'assicurazione sfrutta i benefici provenienti dalla tecnologia ibrida Lexus e offre una copertura RC Auto completa il cui premio dipende solo dal chilometraggio percorso con il motore termico (5 cent/km con la sola garanzia RC, 7 cent/km includendo quella collisione), poiché i km percorsi in modalità EV sono gratuiti. Per tutti, indipendentemente dall'età, residenza anagrafica e classe di appartenenza assicurativa, il costo dell'assicurazione sarà legato al reale comportamento di guida dell'utilizzatore e non al territorio di residenza. Con WeHybrid Lexus Insurance, gli automobilisti che adotteranno uno stile di guida virtuoso che massimizza l'utilizzo di elettricità, oltre al contenimento di consumi ed emissioni potranno conseguire benefici tangibili sul premio assicurativo e ridurre l'esborso finanziario: il premio viene infatti addebitato mensilmente in base alla distribuzione in EV. Lexus Ux Hybrid Deep Sky ha un listino di 44.000 euro, che scendono a 38.500 euro grazie agli Hybrid bonus Lexus per chi passa al Premium Hybrid Electric senza vincoli di permuta o rottamazione. Il beneficio cliente può arrivare fino a 7.000 euro in caso di rottamazione grazie agli ecoincentivi statali.



