Lezione eretica di Gino Giugni sulla produttività

Giugni contamina il diritto del lavoro con le altre scienze sociali e con lo sguardo comparatista, forse il più fecondo. Sperimenta - continua Grossi - un nuovo modo di guardare all’autonomia sociale e al valore del diritto vivente come metodo per dare assetto alle sempre nuove insorgenze collettive, ben oltre quelle che per il suo amico Tullio Ascarelli erano le «tombe cartacee del diritto corrente».

E l’idea del riformismo vissuto e concreto è anche quella raccontata da Giuliano Amato, ora giudice costituzionale, per molti anni suo compagno di partito nelle file socialiste ed ex presidente del consiglio artefice, con il suo successore Carlo Azeglio Ciampi, della celebre stagione concertativa. Giugni era il ministro del Lavoro che ha saputo portare a compimento proprio l’applicazione di quel riformismo caparbio e paziente, fatto di argomentazioni e di atti graduali capaci di coinvolgere strati sempre più grandi della società. Il riformismo del buon senso, così efficiente e popolare da diventare il vero nemico per la follia terrorista Br che vedranno in Giugni un bersaglio e un nemico.

Quel metodo avrebbe ancora molto da dire. E chissà cosa penserebbe oggi Giugni della democrazia via social, della frantumazione del lavoro ormai on demand, delle istanze ecologiste o dell’avvento dell’intelligenza artificiale come dato della quotidianità minuta.

Per questo Silvana Sciarra insiste nel voler dare forma programmatica alla celebrazione commemorativa. Le intuizioni di Giugni hanno un valore contemporaneo, ad esempio, a partire dalla necessità oggi di un nuovo pensiero eretico, oltre le sterili contrapposizioni tra autonomia e subordinazione in cui sembra inchiodato un giuslavorismo non più in grado di leggere la complessità contemporanea.

Giugni aveva e avrebbe ancora molto da dire sul tema della produttività come leva attraverso la quale recuperare senso alla questione salariale, tuttora di fatto irrisolto e già nel 1993 divisivo e traumatico per la parte più massimalista del sindacato. Sarebbe ancora adesso un modo per recuperare la dignità del lavoro, tema caro sempre al riformismo, e per ridurre le disuguaglianze, diventate un tratto drammatico delle nostre economie.