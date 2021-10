Lezioni dall’estero per attirare capitali pazienti

Ascolta la versione audio di questo articolo

Come da molti sottolineato, la vera grande sfida che oggi dobbiamo tutti affrontare riguarda come utilizzare al meglio le risorse a noi destinate, e in che modo e con quali strumenti adempiere agli impegni che abbiamo preso nell’ambito del Pnrr.

Qui ci giochiamo tutto: non possiamo né dobbiamo fallire.

Nell’ambito degli interventi volti alla ricapitalizzazione e al rafforzamento (anche dimensionale) del nostro sistema industriale, come abbiamo più volte detto, la via maestra sarebbe quella della collaborazione tra pubblico e privato, in particolare tra operatori di private equity e soggetti pubblici in caso di interventi sul capitale. In questo senso, di fondamentale importanza risulterà l’orientamento di CDP che, nell’ambito della nuova gestione, sarà auspicabilmente chiamata a concentrare la propria azione verso interventi di tipo “indiretto” in collaborazione con investitori specializzati aventi risorse e competenze adeguate.

Tuttavia, specialmente in caso di interventi di lungo termine volti alla creazione di poli industriali o all’aggregazione di imprese ai fini della loro crescita e di un miglior posizionamento delle stesse a livello internazionale, non è da escludersi l’insorgenza di problemi legati al disallineamento di interessi tra investitori privati e soggetto pubblico in tema di tempistiche di permanenza e di uscita dall’investimento.

Ecco quindi che, in parallelo agli strumenti tradizionali del private equity – specificatamente i fondi chiusi, molto validi ed efficaci in tante situazioni ma caratterizzati da importanti rigidità sul piano dei tempi dell'investimento – potrebbe essere utile e opportuno disporre di veicoli alternativi che cerchino di venire incontro a questa esigenza.