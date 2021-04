Lezioni per il capitalismo che arrivano dalla storia del Credito Italiano

4' di lettura

Èpieno di insegnamenti per il presente ed il futuro il magistrale studio di Piero Barucci (Unicredit, una storia dell'economia italiana dalla Banca di Genova al Credito Italiano, 1870–1945, Editori Laterza).

Innanzitutto emergono gli storici limiti del capitalismo italiano.

Ricordo che nel 1915 Francesco Saverio Nitti, che fu innanzitutto insigne economista, scrisse che «in Italia mancavano tutte le tradizioni della grande industria, quando la grande industria era fuori d’Italia gigantesca», poiché l’Italia «aveva un’alta densità di popolazione, superficie coltivabile relativamente assai limitata, insufficienza di risorse minerarie, scarsità se non mancanza di materie prime necessarie all’industria». Nitti aggiungeva che «per molti anni il capitale straniero in Italia ha avuto una importanza prevalente: non solo per il gran numero di titoli di Stato collocati all’estero, ma perché tutte le grandi imprese di traffico, di comunicazione, di trasporto erano straniere o prevalentemente straniere…

La borsa di Parigi ha regolato per molti anni tutte le borse italiane».

In questo quadro si sviluppa la storia bancaria italiana ricostruita accuratamente da Barucci, dalla nascita della Banca di Genova, nel 1870, in un quadro giuridico che allora in Italia prevedeva che le banche costituite in società per azioni dovessero essere soltanto regolate dal diritto comune, dal loro Statuto, dalle leggi e dal Codice del Commercio, con ben poca Vigilanza. Con regole cosi limitate erano frequenti i conflitti d’interesse, i rapporti “siamesi” fra banche, politica ed industrie, senza le forti distinzioni che sono cresciute dopo le crisi bancarie degli anni Venti e dei primi Trenta e che sono state poi codificate innanzitutto per merito della Banca d’Italia e dello stesso Piero Barucci che fu Ministro del Tesoro nei primi anni Novanta del Novecento, quando si preparava il nuovo (e vigente) Testo Unico Bancario che sostituì la Legge Bancaria del 1936 che già aveva definito con nettezza le distinzioni fra banche e industrie, mentre nel secondo dopoguerra furono definite le incompatibilità fra gli incarichi bancari e quelli parlamentari e di Governo.