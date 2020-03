Lezioni online, ci prova l’82% delle scuole

In arrivo 85 milioni

Un altro elemento da non sottovalutare è la presenza di un digital divide che rischia di ostacolare il cambiamento. Con un quarto dei ragazzi che al momento risulta privo di pc o tablet con cui collegarsi da casa. Qui in soccorso dovrebbero arrivare gli 85 milioni stanziati dal decreto “cura Italia” per finanziare l’acquisto di piattaforme digitali delle scuole, la formazione del personale e, per l’appunto, gli strumenti da fornire in comodato d’uso a prof e studenti. L’attuazione è affidata a un decreto ministeriale che è atteso a ore e che distribuirà alle singole scuole le risorse parametrate su reddito e studenti. Il riferimento dovrebbero essere le indagini socioeconomihe dell’Istat, ma si sta ragionando se e come utilizzare anche i dati in possesso all’Invalsi sul contesto digitale in cui si trovano gli alunni.

Piccole e grandi resistenze

Nel commentare i risultati del monitoraggio, la ministra Lucia Azzolina dà atto alle scuole di essersi «subito messe in moto per reagire a un’emergenza senza precedenti» e ammette che «le difficoltà non mancano»: «Abbiamo istituzioni scolastiche - dice al Sole 24 ore del Lunedì - che sono punte avanzate, altre che faticano di più. Per questo stiamo cercando di intervenire dal primo momento, mettendo a disposizione piattaforme per la didattica a distanza, ma anche risorse per i device e la formazione dei docenti. Abbiamo organizzato webinar e messo in moto gemellaggi». Preannunciando anche una fase due, a emergenza finita: «È evidente che c’è una riflessione che andrà fatta, alla fine di questo percorso, su cosa non ha funzionato in questi anni nei processi di digitalizzazione del Paese. A scuola, come in altri ambiti. Ma in questo momento dobbiamo andare avanti con ogni mezzo: l’alternativa sarebbe lasciare soli i ragazzi e non lo possiamo permettere». Mai come ora.