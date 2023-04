Lezioni private, quelle in presenza sono le più gettonate. Inglese, italiano e matematica le più richieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono quasi 60 mila i tutor/docenti (59.820) che fanno lezioni private in Italia in presenza, contro i 26 mila (26.276) che invece le svolgono da remoto. I dati riguardano gli ultimi 15 mesi, ed emergono da Letuelezioni.it, hub gratuito online con 4,5 milioni di utenti distribuiti in tutto il mondo. Sulla piattaforma gli studenti e i docenti si incontrano gratuitamente per concordare le lezioni private. 2,4 milioni di questi utenti sono solo in Europa, di questi gli iscritti in Italia sono circa il 15%, ovvero, più di 369 mila utenti. Un dato, il raddoppio delle lezioni in presenza, controcorrente, se si considera l'alto tasso di digitalizzazione degli ultimi tre anni che ha portato a trasferire sul web riunioni, lezioni, meeting, etc.

La distribuzione regionale

Le regioni più attive sul fronte lezioni private in presenza sono la Lombardia, Lazio e Campania. Le materie più richieste l'inglese, l'italiano e la matematica, sono le top tre della classifica. Quasi 5.000 le città italiane in cui sono distribuiti più di 86 mila tutor di Letuelezioni.it, oltre le prime tre città come Roma, Milano e Torino con il maggior numero di tutor, ci sono numerosi piccoli centri come Erbè in provincia di Verona con 1900 abitanti o Episcopia con 1700 abitanti nella provincia di Potenza con tutor che lavorano attivamente attraverso la piattaforma.

Loading...

Il servizio

L'idea di Letuelezioni.it nasce proprio dall'esigenza del suo fondatore Albert Clemente, di cercare un insegnante vicino casa. Con la forte digitalizzazione degli ultimi anni si sono creati dei sistemi di offerta misti. Tuttavia, l'informatizzazione non ha inciso sulle scelte degli studenti che cercano teacher per lezioni in presenza. Dalle varie risposte ai sondaggi fatti ai tutor emerge forte e chiaro come il rapporto con lo studente nelle lezioni in presenza rafforzano la relazione e aumentano il grado di attenzione dell'allievo, rendendo così la lezione più efficace. Spesso sono gli stessi studenti che chiedono le lezioni in presenza perché ritengono essere meno dispersive. Inoltre, c'è chi aggiunge come l'interazione diretta tra insegnante e studente, dà la possibilità di carpire anche i feedback non verbali utili alla buona riuscita di una lezione, l'insegnante può concentrarsi di più sul discente, aiutandolo a migliorare e sviluppare la propria capacità di apprendimento e fornendo un feedback immediato.

Ventaglio di materie

Letuelezioni.it offre un ventaglio di materie che col passare del tempo diventa sempre più variegato, si va dalle materie più scientifiche, alla letteratura, a quelle più artistiche come le lezioni di magia. Il portale è aperto a tutti coloro che hanno delle competenze da trasmettere e a quelli che vogliono migliorare la propria conoscenza in qualche disciplina.

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi