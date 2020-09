Lezioni al via: dalla app Immuni alla mensa, ecco cosa si può fare e cosa no si può fare a scuola

No al canto

Non si potrà cantare - a meno che le aule non siano molto grandi - per via della maggior quantità di particelle emesse dalla bocca che, per via dello sforzo, possono arrivare più lontano.

Ricreazione sì ma non tutti insieme

Sarà possibile fare la ricreazione ma non tutti insieme nei corridoi. L'intervallo sarà fatto a turni e gli alunni non potranno scambiarsi le merende. Alcuni istituti opteranno per la ricreazione in classe

Vietato lo smistamento delle classi

Se un docente sarà assente, gli alunni non potranno essere smistati nelle altre classi.

Piatti di plastica in mensa

Non potranno essere utilizzati posate e piatti lavabili ma solo di plastica o compostabili. Vanno bene i contenitori monoporzione. La sorveglianza sarà maggiore visto che per pranzare gli studenti non indosseranno la mascherina. Alcuni Istituti opteranno per il lunch box in classe.

Leggere da uno stesso libro

Non si potrà parlare all'orecchio dei compagni, passarsi oggetti, leggere su uno stesso libro perchè bisognerà mantenere il distanziamento.