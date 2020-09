Lezioni di vita selvaggia In libreria dieci scritti di John Muir, padre dell’ambientalismo al quale si deve la nascita dello Yosemite Park oltre che dell’omonimo cammino di Maria Luisa Colledani

Il nonno di Greta Thumberg si chiama John Muir ed è vissuto 150 anni prima di lei, in un altro continente. Nelle foto ottocentesche che lo ritraggono la lunga barba bianca sembra appena uscita dalla foresta, nei suoi scritti la meraviglia per montagne è cristallina e i timori per gli sgambetti dell’uomo alla natura un grido di dolore. Per questo può essere considerato il primo ambientalista della storia. Un rivoluzionario silenzioso e potente, un influencer prima dei social, troppo spesso dimenticato forse perché non ha avuto un grande libro o un grande film, stile Into the wild, a celebrarne le magnifiche sorti fino a farlo diventare patrimonio di tutti.

Scozia

John Muir nasce in Scozia nel 1838, ma una decina di anni dopo si trasferisce nel Wisconsin dove il padre ha acquistato 65 ettari di lande incontaminate. Non ha più tempo per studiare e la terra diventa maestra di vita: «La Natura stessa si riversava in noi - scriveva nel suo diario -, insegnandoci e persuadendoci con le sue meravigliose lezioni luminose. Qui, senza saperlo, eravamo a scuola; ogni lezione selvaggia era una lezione d’amore, una lezione che ci incantava con il suo fascino e senza prevaricazioni».

Muir cresce da autodidatta, si appassiona alle Vite parallele di Plutarco, si iscrive all’università ma la guerra civile rivoluziona la sua vita. Lavora in una falegnameria, poi in una fabbrica che produce carrozze. Fa l’imprenditore ma un infortunio sul lavoro quasi lo rende cieco e così «ho detto addio a tutte le invenzioni meccaniche, determinato a dedicare il resto della mia vita allo studio delle invenzioni di Dio». Nel 1867 nasce il John Muir che negli Usa, e non solo, è un totem della natura, un profeta laico della bellezza selvaggia, il miglior insegnante della University of Wilderness.

Per il resto della sua vita, ha camminato, vagabondato, osservato, studiato. Ha scritto decine e decine di pagine sui giornali e in libri, quali La mia prima estate nella Sierra, diventati Bibbie del vivere lento, dell’immersione totalizzante nella natura, atomo con atomo, vita con vita. E ora la casa editrice Piano B propone Andare in montagna è tornare a casa, una raccolta di dieci scritti, perlopiù inediti in Italia. Gli animali e le rocce, le lunghe distanze e l’osservazione della foresta: ci sono tutti i temi cari a Muir con una scrittura che si fa poetica a tratti («gli alberi nella tempesta come viaggiatori», «gli scoiattoli sono fulmini di vita»), e “architettonica” altrove fra guglie e parapetti, pinnacoli e fenditure nei ghiacci.

Gli spazi larghi

Il suo amore per gli spazi larghi è l’unica bussola: «Passeggia per un’intera estate se puoi - invita ognuno di noi -: il tempo non sarà rubato alla somma della vita. Invece di accorciare la vita, la allungherà di certo e ti renderà davvero immortale». Lui è diventato immortale per l’opera di osservazione e salvaguardia che ha compiuto soprattutto nella Yosemite Valley, situata nella parte occidentale della Sierra Nevada, in California. «La fame dell’anima» lo spinge, le montagne lo chiamano e vagabonda per quattro anni nella vallata, vivendo in una cabin lungo lo Yosemite Creek e raggiungendo per primo il Cathedral Peak (3.004 m) e il Ritter (4.008 m). Ha il tempo di osservare in modo diretto e prolungato le abitudini e le altitudini di scoiattoli, cervi, orsi, castori e serpenti. Nulla gli è alieno, tutto lo illumina come l’enrosadira, «una delle più impressionanti manifestazioni terrestri di Dio. Al tocco di questa luce divina, le montagne sembrano accendersi di un’estasiata consapevolezza religiosa, e rimasero in attesa, sommesse come fedeli devoti».