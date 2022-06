Lezioni di yoga e SPA a ritmo di musica

Sono questi gli ingredienti per una vacanza rigenerante all'Hard Rock Hotel Tenerife con il programma Rock Om®: lezioni di yoga “speciali” dove l'allenamento si incontra con la musica, un progetto che si inserisce nell'esclusivo programma benessere SoundBody degli Hard Rock Hotels basato su un approccio olistico alla vita sana. Gli ospiti dell'hotel trovano in camera tutto il necessario per praticare l'allenamento grazie anche alla collaborazione con Manduka, il famoso brand per lo yoga consigliato da 4.000 centri e professionisti di tutto il mondo. Le lezioni potranno essere seguite direttamente sugli schermi delle televisioni della propria camera (o sulla homepage di Rock Om®), dove gli ospiti potranno dilettarsi con i consigli dell'esperta di yoga Marti Nikko a ritmo della musica di DJ Drez, noto produttore, direttore musicale che ha collaborato con artisti del calibro come Black Eyed Peas, Eminem e Macy Gray.

In particolare, gli appassionati di yoga potranno scegliere tra tre programmi.



