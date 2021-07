LG e Magna insieme sull’auto elettrica: operativa la joint venture. Apple car più vicina?

3' di lettura

LG Electronicse Magna International hanno firmato l’accordo di transazione che istituisce una joint venture tra le due aziende. La nuova società, che si chiamerà LG Magna E-Powertrain, ha sede a Incheon, in Corea del Sud e fonde la tecnologia del colosso coreano dell’elettronica (la divisione LG Chem produce anche batterie) con la capacità industriale di Magna, il più grande produttore di autoveicoli conto terzi.

Il sospetto è che dietro al patto Lg Magna possa esserci Apple e la Apple car. Qualche mese fa, secondo un report proveniente dalla Corea del Sud vorrebbe sfruttare la joint venture LG Magna.

Loading...

Le voci non furono mia confermate da Apple, ma arrivano proprio mentre l’industria tedesca sta facendo lanci a raffica sull’auto elettrica. Del resto Apple deve anche decidere cosa fare da grande, visto che la sua mega capitalizzazione non può probabilmente reggersi a lungo sul mercato degli smartphone in declino e dove con iPhone pur vendutissimo non sembra proporre più alcun elemento rivoluzionario.



LG Magna E-Powertrain, i vertici

A guidare la nuova società sarà il CEO Cheong Won-suk, con un'esperienza ventennale in LG che é stato recentemente vice presidente e capo di LG Vehicle component Solutions Company's Green Business. Prima di LG, Cheong ha trascorso quasi un decennio con Daewoo Motors R&D.Javier Perez, che lavora con Magna dal 2016, sarà il COO della nuova società e sarà responsabile della supervisione delle operations della joint venture. Perez porta a LG Magna e-Powertrain quasi 25 anni di esperienza nella produzione automobilistica e nel controllo di qualità, 18 dei quali trascorsi in Asia.La creazione della joint venture combina insieme la forza di Magna nei sistemi di propulsione elettrica e nella produzione automobilistica a livello mondiale con l'esperienza di LG nello sviluppo di componenti per motori elettrici e inverter. L'annuncio del team esecutivo di LG Magna e-Powertrain segna una tappa fondamentale per la società, che produrrà motori elettrici, inverter e caricatori di bordo e, per alcune case automobilistiche, i relativi sistemi di guida elettrica.