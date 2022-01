LG Energy Solution archivia gli incendi alle Chevrolet Bolt. Ipo da 10,8 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La big coreana LG Energy Solution, secondo produttore mondiale di batterie per auto elettriche con il 21,5% del mercato contro il 32,5% della cinese Catl, haprezzato le azioni per raccogliere 10,7 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica iniziale della Corea del Sud, mettendo in secondo piano lo sciame di dubbi lasciato da diversi episodi di incendi che hanno portato alcuni mesi fa a un maxi richiamo (73mila unità) di auto elettriche Chevrolet Bolt (del gruppo GM) e al cambio di ceo. La guida è stata affidata a Kwon Young-soo.



Le azioni sono state quotate sui livelli più alti possibili, pari a 252 dollari (300mila won), come riportato dalla stessa LG Energy nel documento depositato a Seoul. La valutazione è quindi di 59 miliardi di dollari, terza del listino Kospi, dietro ai produttori di chip Samsung Electronics e SK Hynix Inc. L’offerta è stata sottoscritta 2.023 volte da investitori istituzionali, ha affermato LG Energy. L’Ipo di LG Energy è guidata da KB Securities e Morgan Stanley. Le azioni saranno negoziate dal 27 gennaio.

Il colosso coreano sta cercando di aumentare la capacità di produzione per soddisfare la crescente domanda globale di batterie per auto elettriche e migliorare la qualità delle sue celle a seguito del richiamo costato 1,9 miliardi di dollari per le Chevrolet Bolt andate a fuoco. E naturalmente punta ad accorciare le distanze dal leader di mercato, la cinese Contemporary Amperex Technology (Catl). LG dispone di stabilimenti in Corea del Sud, Cina, Polonia e Stati Uniti, ma è proprio negli Usa che punta maggiormente a espandersi per affiancare GM e Ford nel processo di elettrificazione delle flotte. La società coreana è in trattative con la giapponese Honda per costruire uno stabilimento da 3,5 miliardi di dollari negli Usa, capace di produrre batterie per 600.000 auto all’anno.

Entro il 2025, quasi la metà di tutte le auto elettriche prodotte negli Stati Uniti potrebbe utilizzare le celle di LG Energy, secondo Hyuk Jin Yoon, analista della SK Securities di Seoul.«LG sarà il partner più importante per l’industria delle auto elettriche negli Stati Uniti», ha affermato Yoon.

Del resto le auto a fuoco tra agosto e settembre scorsi non sembrano aver danneggiato le relazioni con il primo costruttore americano. GM prevede di costruire il suo terzo impianto di batterie negli Stati Uniti con LG nel Michigan per un costo di oltre 4 miliardi, ha riferito Bloomberg a dicembre.