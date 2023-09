Lg firma il primo Tv Oled wireless al mondo

Annunciato in Corea del Sud due settimane fa, il Signature Oled M (Modello 97m3), è un apparecchio con schermo da 97 pollici (circa 245 centimetri di diagonale) che arriverà entro la fine dell’anno anche in Europa. Grazie al box con tecnologia Zero Connect integrato, si presenta come la prima soluzione wireless al mondo in grado di trasmettere in tempo reale video e audio in 4K a 120Hz.

