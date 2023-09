Lg Smart Cottage, prove di stile di vita sostenibile

Non è un gadget ma un concept di innovativa soluzione residenziale pensata e progettata per coniugare esigenze di spazio, comfort ed efficienza energetica. Come da tradizione la casa coreana porta in mostra a Berlino i frutti della propria ricerca nell'ambito della casa intelligente e lo Smart Cottage è per l'appunto una vera e propria abitazione prefabbricata, compatta e trasportabile, al cui interno sono integrate e installate tecnologie di nuova generazione per il riscaldamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, la ricarica elettrica di veicoli a due e quattro ruote e la climatizzazione, alle quali si aggiunge tutta la gamma di elettrodomestici connessi e pilotati anche grazie all'AI attraverso l'app ThinQ di Lg. Sostenibilità come obiettivo primario, dunque, anche grazie ai pannelli solari da 4 kilowatt montati sul tetto e collegati all'Energy Storage System proprietario che promettono di soddisfare il fabbisogno energetico quotidiano di due ospiti generando fino a 15 kilowatt di elettricità al giorno.

(G.Rus)