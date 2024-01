LG: il televisore con lo schermo invisibile

La dicitura riportata sul biglietto da visita esibito dalla casa coreana in fase di presentazione della nuova famiglia di Signature Oled T è ambiziosa e ci dice che siamo al cospetto del primo televisore trasparente wireless al mondo, un oggetto tecnologico sicuramente all’avanguardia (si è aggiudicato cinque Innovation Awards al CES 2024, tra cui il premio Best of Innovation) che combina uno schermo da 77 pollici praticamente invisibile quando spento e la tecnologia di trasmissione audio e video senza fili 4K (pilotata dall’hub esterno Zero Connect Box) per offrire modalità completamente inedite di godere del TV. L’idea di fondo è regalare all’utente la massima libertà di personalizzare lo spazio domestico eliminando il “limite” di vedere uno schermo nero quando l’apparecchio non è in funzione.

