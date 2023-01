Lg ThinQ UP pronta a sbarcare in Europa

In Corea del Sud sono in commercio da tempo e a partire da marzo arriveranno anche negli Stati Uniti e, successivamente, nei principali mercati europei. La linea elettrodomestici LG ThinQ UP ha una caratteristica che la rende distintiva nel panorama delle appliance connesse e intelligenti: progettati e costruiti intorno al concetto “Evolving with You”, forni, frigoriferi e via dicendo possono cioè integrare nuove funzionalità durante il corso del loro utilizzo grazie ad aggiornamenti software opzionali scaricabili dall'app ThinQ e componenti hardware facili da installare. Il tutto basandosi anche sui suggerimenti forniti dagli utenti. La prima feature personalizzata disponibile per il download nel 2023 è Laundry Saver, disponibile per i modelli di asciugatrice ThinQ UP. Il suo compito? Mantenere il tamburo in rotazione anche dopo la fine del ciclo per prevenire pieghe e cattivi odori fino a quando non viene aperta la porta dell’apparecchio. Con Improved Nighttime Brightness Control, invece, si controlla la luminosità notturna dei frigoriferi ThinQ UP in modo da ridurre l’effetto accecante all’apertura della porta.

