Li Auto, la corsa continua. Quarto trimestre boom per il suv ibrido

Continua a stupire con i suoi risultati Li Auto, una delle tre punte di diamante della rivoluzione motoristica in corso in Cina. Quotata al Nasdaq dalla scorsa estate Li Auto ha attraversato l’anno pandemico crescendo vistosamente di trimestre in trimestre. I numeri del quarto periodo dell’anno confermano il percorso di lenta conquista di quote di mercato da parte del costruttore di Pechino, fondato nel 2015 dal presidente e ceo Li Xiang. Protagonista è il suv Li One, un ibrido plug-in (Phev) a 6 posti, che è ancora l’unico modello, datato fine 2019, della casa.

Le vendite sono passate dalle 2.896 unità del primo trimestre 2020 a 6.604, per aumentare a 8.660 nel terzo e a ben 14.464 nel quarto. Totale 32.624, comunque meno della rivale diretta Nio, che ne ha vendute oltre 40mila. In gennaio Li Auto ha consegnato 5.379 Li One, +355,8% rispetto a un anno prima. L’utile netto del quarto trimestre è stato pari a 107,5 milioni di yuan (13,6 milioni di euro) contro la perdita di 106 milioni di un anno prima. Ricavi totali 4 miliardi di yuan (mezzo miliardo di euro) con un margine del 17,5% contro il 19,8% del 2020. Flusso di cassa operativo a 1,8 miliardi (228 milioni di euro), raddoppiato rispetto al primo trimestre 2020.

«Sullo sfondo del passaggio epocale dell'industria automobilistica ai veicoli elettrici smart - ha commentato il fondatore e ceo Li Xiang - il quarto trimestre ha chiuso un anno di crescita significativa per la nostra azienda. Abbiamo consegnato 14.464 Li One, con un aumento del 67% su base trimestrale. Li One è diventato il suv new energy (in Cina è la definizione dei veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno, ndr) più venduto dell'anno in Cina. Questa prestazione eccezionale è stata alimentata da una forte domanda guidata dalla nostra offerta di prodotti distintivi e dall'esperienza utente superiore».

Li Auto ha una rete di 60 negozi al dettaglio in 47 città, oltre a 121 centri di assistenza e officine di carrozzeria e verniciatura autorizzate in 89 città.

Il titolo Li Auto al Nasdaq (Ipo in luglio e valutazione di 10 miliardi con una raccolta di 1,1 miliardi di dollari) guadagnava il circa 2% a 29 dollari in premercato dopo il +6,26% di ieri). La quotazione sta recuperando dai minimi dell’anno dopo avere toccato i massimi in novembre a 43 dollari. La valutazione comunque resta 2,5 volte sopra quella dell’Ipo.