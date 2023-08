Li Auto prende il volo e punta al sorpasso delle big tedesche in Cina

2' di lettura

Li Auto, la terza delle startup protagoniste del miracolo cinese dell'auto elettrica insieme a Nio e Xpeng (che ha avviato di recente una partnership con Volkswagen in Cina), punta al sorpasso in Cina nel 2024 di Bmw, Mercedes-Benz e Audi, le case premium tedesche. Il costruttore emergente con sede a Pechino e stabilimento a Changzhou ha deciso di accelerare il lancio di nuovi modelli e di aumentare la produzione.

«Vogliamo diventare il marchio premium numero 1 in Cina nel 2024 in termini di vendite», ha dichiarato martedì sera agli investitori il ceo di Li Auto, Li Xiang (per ora solo solo numero 317 nella classifica dei miliardari di Bloomberg con un patrimonio di 7 miliardi e mezzo di dollari. Il dato forte però è che Li Auto potrebbe raggiungere una consegna mensile di 40.000 unità nel quarto trimestre 2023, pari a 120mila vetture.

Fondata nel 2015, Li Auto, alfiera dell'ibrido (che in cina rientra nella categoria Nev, New energy vehicles), lancerà il suo primo modello elettrico a batteria alla fine di quest’anno e si aspetta che sia il modello più venduto tra tutte le auto (con ogni tipo di carburante) con un prezzo superiore a 500.000 yuan (circa 64mila euro) in Cina, ha affermato Li.

Li Auto attualmente offre il crossover One (ibrido) a sei posti, insieme a due ulteriori sei posti: L9 e L8, e un crossover a cinque posti, L7.

L’azienda lancerà quattro nuovi modelli il prossimo anno, inclusi tre veicoli elettrici, ha affermato Li Xiang.