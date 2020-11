Liam Gallagher in diretta da una chiatta sul Tamigi Dall'Auditorium Toscanini con l'Orchestra Rai in programma Maderna e Weill. Luigi Nono nell’interpretazione al piano di Ciro Longobardi di Angelo Curtolo

Dall'Auditorium Toscanini con l'Orchestra Rai in programma Maderna e Weill. Luigi Nono nell'interpretazione al piano di Ciro Longobardi

I grandi autori del Novecento italiano, come i due veneziani Luigi Nono e Bruno Maderna: del primo ascoltiamo uno dei lavori per pianoforte più noti; del secondo invece scritture sinfoniche, tra cui le divertenti (ma di non frequente ascolto) variazioni sul Nel blu dipinto di blu. In diretta dal Tamigi una delle grandi figure del rock, Liam Gallagher.



Torino

Il 3 alle 20.30 live streaming video e diretta radio dall'Auditorium Toscanini con l'Orchestra Rai e un programma ben scelto, fra Maderna e Weill. Di quest'ultimo le “canzoni di Weimar”, anche con strumentazioni di Berio e Maderna. E sono le famose Ballata della schiavitù sessuale, Le Grand Lustucru, La ballata di Mackie Messer, Surabaya Johnny. Ma anche, sorpresa, una serie di variazioni su Nel blu dipinto di blu, scritte da Maderna. Poi Composizione n. 1 per orchestra, di Maderna (1949). E Symphonic Nocturne di Robert Russell Bennett e tratta dal musical Lady in the Dark di Weill. Video disponibile anche in seguito.

Roma

Il 29 alle 11.50 per la stagione dei Concerti del Quirinale di Radio3, in diretta radio e in streaming video su Radio3 dalla Cappella Paolina del Quirinale, con il pianista Ciro Longobardi possiamo ascoltare … sofferte onde serene.., composto da Luigi Nono nel 1976; e poi i Canti del mattino di Schumann, le Estampes di Debussy e alcuni brani dal Catalogue des Oiseaux di Messiaen. Il filo rosso del programma si impernia su luoghi e ore: la Venezia sempre sottotraccia nell'ispirazione di Nono e i viaggi immaginari che Debussy fissava nelle sue “stampe” musicali; il mattino evocato da Schumann e gli orari delle ricerche ornitologiche di Messiaen, il cui Catalogo degli uccelli si sviluppa lungo un arco temporale che va dall'alba alla notte.Il concerto rimane disponibile sul sito www.raiplayradio.it/programmi/iconcertidelquirinale.

Londra

Il 5 alle 21 live streaming da una chiatta sul Tamigi con Liam Gallagher, il leggendario frontman degli Oasis. Lo show presenterà le famose canzoni degli Oasis, così come della band Beady Eye, di cui Gallagher è stato ugualmente frontman (2009-2014), e poi quelle della sua fase come solista (dal 2017).