Libano, cosa sappiamo finora sull’esplosione che ha devastato Beirut

Gli ospedali e lo stato d’emergenza

Gli ospedali della città si trovano a gestire un afflusso imprevisto di pazienti, sovraccaricando strutture già portate allo stremo dall’emergenza di Covid-19. Gli ospedali stanno chiedendo donazioni di sangue e generatori per mantenere la corrente nelle sale operatorie. Il Consiglio supremo di difesa del Libano ha dichiarato uno stato di emergenza di due settimane a Beirut. Il presidente Aoun ha annunciato che destinerà 100 miliardi di lire libanesi (circa 55 milioni di euro) a una risposta d’emergenza. Secondo quanto riporta Bloomberg, il premier Diab si troverà sotto pressione per accelerare i negoziati già in corso con il Fondo monetario internazionale per un programma di aiuti da 10 miliardi di dollari. Il paese è finito in default a marzo dopo il mancato pagamento di un eurobond da 1,2 miliardi di dollari. La Banca centrale del Libano ha comunicato il 6 agosto che i cittadini impattati economicamente dall’esplosione devono aver diritto a prestiti quinquennali a tasso zero.

Le riserve di grano in esaurimento

All’emergenza economico-sanitaria si somma quella alimentare, visto che il principale silo di grano del paese è stato distrutto dalle esplosioni. La struttura, forte di una capacità di 120mila tonnellate del cereale, ne conteneva 15mila al momento dello scoppio. Ora le autorità annunciano che le riserve potrebbero bastare per un mese. L’Agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione, la Fao, ha accolto l’allarme: «Le scorte sono gravemente danneggiate e temiamo che presto avremo un problema con la disponibilità di farina per il Paese». Il paese importa circa l’80% dei suoi prodotti alimentari, un flusso pregiudicato dalla devastazione dell’hangar.

Lo scenario politico e le reazioni internazionali

Il Libano è uno dei crocevia più delicati del Medio Oriente, a partire dai suoi rapporti tumultuosi con Israele (che però ha negato qualsiasi coinvolgimento e offerto aiuti a Beirut). Da qui il gioco di interpretazioni sulla natura della deflagrazione, fra le ipotesi di un incidente e quelle di un attacco mirato.

Alcuni considerano sospetta la tempistica. L'esplosione nella zona portuale della città è avvenuta a ridosso di una sentenza sull'omicidio nel 2005 dell'ex premier Rafik Hariri. Nel processo, affidato a un tribunale Onu, i quattro sospetti sono affiliati al gruppo Hezbollah, sostenuto dall'Iran.

Il presidente Usa Donald Trump ha parlato immediatamente di un «attentato», salvo essere smentito da fonti del Pentagono: «Non ci sono indicazioni di attori nella regione interessati in questa fase a un attacco di così vasta portata».