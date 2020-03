Libano, ecco come la «Svizzera del Medio Oriente» è finita in default Il Governo non pagherà 1,2 miliardi di eurobond in scadenza. Con un debito pubblico al 170% del Pil, Beirut proverà a ristrutturare oltre 30 miliardi di dollari di Roberto Bongiorni

Libano, scontri tra manifestanti e polizia a Beirut

5' di lettura

«Il debito è diventato più grande di quanto il Libano possa sostenere ed è impossibile per i libanesi pagare gli interessi». Il discorso alla nazione da parte del primo ministro libanese Hassan Diab, in diretta tv sabato scorso, segna una svolta drammatica nella giovane storia del Paese dei cedri.

Il Libano non ce l’ha fatta. Ha alzato bandiera bianca. Lunedì 9 marzo 2020 passerà alla storia per esser il giorno in cui non è stato pagato l’Eurobond da 1,2 miliardi di dollari in scadenza. «Come possiamo pagare i creditori quando la gente è in strada senza nemmeno i soldi per comprare una pagnotta?» , ha spiegato il neo premier, salito al potere lo scorso 21 gennaio proprio per trovare una soluzione alla grave crisi economica che aveva trascinato in piazza per settimane quasi metà della popolazione libanese.

Un evento senza precedenti

Di crisi, il piccolo Libano ne ha vissute tante, alcune lunghe e drammatiche. Eppure aveva sempre onorato i suoi debiti. Anche nell’anno del conflitto tra Israele ed Hezbollah (giugno-luglio 2006), nei turbolenti anni che lo precedettero, ed in quelli che lo seguirono.

Perfino durante il periodo della sanguinosa guerra civile (1976-1991), quando 15 anni di scontri fratricidi si lasciarono dietro 200mila vittime e un Paese ridotto in macerie, quel che restava delle istituzioni aveva provveduto ad onorare i debiti.

Nel 2019 la crisi economica era stata particolarmente grave. I conti pubblici erano arrivati a dei livelli disastrosi, con il debito pubblico sopra il 170% del Pil. Ancora prima dell’ultima crisi, nel 2018 il deficit aveva superato l’11% del Pil. L’inflazine è bel al di sopra delle due cifre.

Prima di arrivare a questa crisi, Riad Salameh, l’uomo al timone della Banca centrale da ormai 26 anni, le aveva provate davvero tutte. Ricorrendo a quella che lui stesso aveva definito “ingegneria finanziaria” l’autorevole tecnico, nominato tre volte nella sua carriera miglior governatore di banca centrale del mondo, era riuscito a mantenere il cambio fisso con il dollaro, 1, 5 sterline libanesi. Era stato proprio lui a decidere di ancorarlo al biglietto verde 22 anni prima. Ecco perché lottava affinché questo meccanismo fosse preservato.

Ma il perno su cui si reggeva la finanza e l’economia del sistema libanese alla fine ha ceduto. L’ancoraggio, pur esistente ufficialmente, in pratica è saltato. E sul mercato nero la sterlina libanese è crollata nei confronti del dollaro americano, perdendo oltre il 40% in pochi mesi.

Una crisi scoppiata con la guerra in Siria

Ma come si è arrivati a questo punto? Il piccolo Libano si reggeva su di un paradosso. Se sul fonte politico era conosciuto come il più instabile Paese del Medio Oriente, su quello finanziario era in assoluto il più stabile.

Ancora nel 2011 il brillante e dinamico settore bancario privato , su cui si reggeva l'intera economia di questo Paese, finanziava buona parte dell’ingombrante debito del governo (che allora ammontava al 130% del Pil) .

E non c'era motivo per preoccuparsi. Nel 2010, quando le economie dei Paesi occidentali si leccavano ancora le ferite per la crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2008 con la bancarotta della banca di investimenti americana Lehmans Brothers, le banche libanesi macinavano profitti su profitti. I numeri del 2010 erano impressionanti; l’attività consolidata delle 54 banche libanesi aveva raggiunto i 128,9 miliardi di dollari, il 12 per cento in più sul 2009, che a sua volta aveva registrato un aumento del 22% rispetto all'anno della crisi mondiale, il 2008. Sempre nel 2010 i depositi privati erano arrivati a 107,2 miliardi, il 12% in più rispetto al 2009.